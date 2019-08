Inga Lindstrom: Segreti di famiglia/ Su Canale 5 il film con Teresa Harder (6 agosto)

Il film Inga Lindstrom, segreti di famiglia verrà trasmesso da Canale 5 oggi, martedì 6 agosto 2019, nella sua fascia pomeridiana. La pellicola infatti andrà in onda dalle 16.30 in poi e appartiene ai generi romantico e drammatico. Parte del ciclo dedicato ai romanzi rosa scritti dalla celebre scrittrice e giornalista tedesca Christiane Sadlo, alias Inga Lindrstrom, la pellicola risale a due anni fa e prevede come attrice protagonista la conosciuta Sina-Valeska Jung. Un’artista di successo che il pubblico tedesco conosce per lo più grazie alla soap nazionale Verbotene Liebe, dove interpreta il ruolo di Sarah Hoffmann. Un cognome che, per ironia della sorte, la unisce al co-protagonista Mark Hoffmann presente in questo suo nuovo lavoro, grazie al personaggio di Alban. Si uniscono inoltre al cast Teresa Harder, Katharina Stark, Matthias Ziesing e August Schmolzer per i ruoli principali, oltre a Vladimir Korneev, Anna Lena Cass, Max Florian Hoppe, Jakob Leon Wimberger e Thomas Arnold per le parti secondarie.

Inga Lindstrom: Segreti di famiglia, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom: Segreti di famiglia segue la vita dell’insegnante di danza Eva Manstein, che grazie alla sua forte passione per il ballo guarda la vita con occhi particolari. L’adolescenza in un certo senso l’ha dovuta vivere solo in modo indiretto, visto che è diventata madre molto presto della figlia Lissi e lasciata sola a causa dell’abbandono dell’uomo che amava. In assenza di un compagno al suo fianco, Eva ha scelto di continuare a vivere con la madre Meret e collaborare al sostentamento della propria famiglia. L’appartamento in cui vivono ormai da tempo tuttavia finisce nel mirino di Sten Stenmark, un uomo che non conosce scrupoli e che intende buttare fuori la famiglia per poterlo destinare ad altri usi. Eva si ritrova così a fare i conti con la possibilità di perdere l’unico modo per portare avanti il suo amore per la danza: Stenmark non vuole solo toglierle la casa, ma anche la scuola di ballo che Meret gestisce ormai da decenni. La donna però non intende abbattersi, anche quando il nuovo proprietario dimostra di non voler mantenere vivo alcun contratto. Stenmark tuttavia ha sottovalutato la determinazione e l’intuito di Eva, che sceglierà infatti di svolgere delle indagini nei suoi confronti. La donna però non ha previsto che proprio Meret, colei che le ha dato la vita, conosce molto bene Sten. Intanto, Eva non si accorge che Alban la guarda con occhi diversi e che è del tutto rapito dal suo fascino, anche se non lo ha mai ammesso.

