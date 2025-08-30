Mistero e intrigo (ma non può mancare romance) in questo capitolo di Inga Lindstrom: Segreti inconfessabili con protagonista Pia Amofa-Antwi

Inga Lindstrom: Segreti inconfessabili, film su Canale 5 diretto da Oliver Dieckmann

Sabato 30 agosto 2025, nel primo pomeriggio di Canale 5 alle 16 andrà in onda il film sentimentale Inga Lindstrom: Segreti incoffessabili. Si tratta del 94° film della serie teutonica Inga Lindstrom, basata sui racconti della scrittrice Christiane Sadlo ed è stato trasmesso la prima volta sul canale televisivo tedesco ZDF nel 2022.

La regia è di Oliver Dieckmann, cineasta che ha girato diverse pellicole per questa saga romantica, come Il matrimonio dimenticato, Alla ricerca della verità e Il posto più bello del mondo. La sceneggiatura è a quattro mani, dello stesso Dieckmann con Aline Ruiz Fernandez e le musiche sono di Martina Eisenreich. La produzione è di Stephan Bechtle per Bavaria Fiction GmbH.

Gli interpreti principali sono Pia Amofa-Antwi, ovvero la protagonista Elli Lövgren, Joachim Raaf che è suo padre Karl, Gerrit Klein, nel ruolo di Lucas, Simon Licht è Viggo Berg, Josia Krug ha il ruolo di Benne e la piccola Ida Wieland è Ronja.

La trama del film Inga Lindstrom: Segreti inconfessabili, tutto cominciò dalle brutte recensioni di un ristorante…

In Inga Lindstrom: Segreti inconfessabili, Elli è una ragazza intraprendente che vuole diventare falegname dopo aver preso la specializzazione, ma nel frattempo aiuta suo papà Karl nella conduzione di un ristorante, insieme allo chef socio di lui, Benne.

Grazie a lei il locale ha ripreso a funzionare bene e si è risollevato economicamente. Improvvisamente però gli avventori cominciano a calare gradualmente, sempre si più. Non riuscendo a spiegarsi la faccenda, Elli fa delle ricerche sul web e scopre che ci sono molte recensioni negative.

Nel frattempo Elli assiste per caso a uno strano incontro del padre con un personaggio misterioso. Dopo il dialogo, Karl scappa via, così la figlia gli chiede cosa stia accadendo. L’uomo è evasivo e la rassicura del fatto che sia tutto a posto. La ragazza non ci crede e decide di andare a fondo, quando per caso trova un biglietto da visita di un certo Viggo Berg: si tratta di uno speculatore che acquista terreni a poco prezzo.

A questo punto Elli vuole incontrarlo e si reca nella sede dell’azienda di Viggo ma non viene fatta entrare. Si nasconde quindi tra un gruppo di persone che sono lì per un colloquio per un posto di lavoro e finge di essere interessata all’impiego. Qui incontra Lucas Hansen che la assume e le offre un appartamento dato che lei abita fuori città. Tra i due nasce un’intesa, Elli stringe un bel legame con la figlia di lui Ronja, e frequentandolo nasce una relazione.

In questo tempo, Elli scopre molte cose sulla sua famiglia: incontra Viggo e viene a sapere che in realtà è suo zio Nils, fratello del padre che si dice sia morto in un incidente d’auto 30 anni prima. Elli va da sua nonna Hilda per scoprire perché tutti dicono che suo zio sia morto. Hilda le dice che Viggo è il secondo nome di Nils e che deve finalmente dirle la verità.

Nils ha sempre avuto grandi progetti per il ristorante, ma nessuno che abbia mai funzionato. Dopo aver rubato i gioielli della madre, Karl lo cacciò di casa e, a causa dei continui interrogatori, affermò che era morto. Niente però è come sembra: questa versione della storia sarà smentita e la verità verrà finalmente a galla, spiegando il perché del crollo del fatturato del ristorante…