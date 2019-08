Inga Lindstrom – Sommerlund/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film Inga Lindstrom – Sommerlund per sempre è la proposta di Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto 2019. La commedia sentimentale andrà in onda dalle 14.45 ed è diretta da Ulli Baumann, con protagonisti Anna Rot e Mathis Landwehr. Al loro fianco troviamo inoltre Michael Greiling e Angela Roy in ruolo di primo piano, oltre ad altri artisti nei panni di personaggi secondari, come Hannes Wegener, Theresa Underberg e Maximilian Ehrenreich. La pellicola è stata distribuita inoltre nel 2014, come sempre destinata al piccolo schermo internazionale come tutti gli altri capitoli della saga dedicata ai lavori di Christiane Sadlo.

Inga Lindstrom – Sommerlund, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom – Sommerlund per sempre si concentra sulla vita di un avvocato di Stoccolma, Bertil Hanson, ormai diventato vedovo da alcuni anni. Il trascorrere del tempo non allevia però il suo dolore, tanto che ogni giorno le ferite diventano sempre più insopportabili. Decide così di distrarsi grazie al lavoro e Paul, il figlio di dieci anni nato dal matrimonio con la moglie defunta. Ha chiuso invece le porte all’amore, convinto che nessun’altra donna potrà eguagliare la compagna di un’intera vita. Paul invece è sicuro che il padre possa comunque incontrare un nuovo amore e decide quindi di trovare lui in prima persona la donna più adatta per diventare la sua nuova compagna. L’occasione giusta è Brita, una ragazza che lavora part-time in un call center della città e che entra in contatto con il bambino tramite telefono. Britta lo affascina subito: il suo carattere è dolce e affabile e crede che la sua personalità potrebbe presto far innamorare Bertil. Deciso a farli incontrare, organizza quindi la trappola perfetta per entrambi. Convince infatti il padre a trasferirsi a Sommerlund per le vacanze, visto che Britta abita in quell’isola. Quando i due finalmente si conoscono sembra che il piano di Paul abbia avuto successo, ma Britta ha già un compagno, Thomas, ed è intenzionata a diventare sua moglie.

