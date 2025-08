Inga Lindstrom - Sven, amore mio è un film romantico diretto da Marco Serafini con protagonista Natalie Thiede. Nel cast, Tom Radish e Sabine Vitua

Inga Lindström – Sven, amore mio, film su Canale 5 diretto da Marco Serafini

Inga Lindström – Sven, amore mio andrà in onda sabato 2 agosto 2025 alle 16 su Canale 5. Si tratta di un coinvolgente melodramma sentimentale per la televisione, prodotto in Germania nel 2021 e diretto da Marco Serafini, regista noto per diversi capitoli della saga televisiva per lady Rosamunde Pilcher.

Si tratta dell’ottavo appuntamento con Inga Lindström e vede la presenza della giovane attrice Natalie Thiede, di cui abbiamo recentemente parlato per la nuova stagione della serie di polizieschi Mord im Norden. Nel cast non mancheranno anche Tom Radisch, Sabine Vitua, Michael Roll, Claire Wegener e Tobias Schönenberg.

Trama Inga Lindström – Sven, amore mio: una scomparsa senza risposte e un nuovo inizio

Inga Lindström – Sven, amore mio segue la storia di Sven, un uomo che si allontana dalla sua compagna Alba per ragioni personali. Quando un devastante tsunami colpisce la Thailandia, destinazione turistica prenotata da Sven, il protagonista è disperso e la sua ragazza travolta da un’ondata di dolore e incertezza. Nessuno sa se Sven sia morto o, per miracolo, sia riuscito a sopravvivere e farsi vivo.

Eppure, lei sa che lui è ancora vivo e continua a scrivere lettere, sperando che prima o poi le risponderà. Alba Pokerfeldt non ha scelta: la sua anima è ancora legata a Sven. Eppure, l’appuntamento presso l’hotel e Fabio è ineludibile. Anche se il vuoto di amore e affetto che l’uomo ha lasciato è quasi incolmabile, la protagonista manda avanti la sua attività con forza e determinazione.

Un giorno, due persone entrano nella sua pacifica fattoria. Si tratta di Marius e sua figlia Line. Marius fa colpo su Alba da subito, ma lei sa che non potrà mai sostituirlo.

Eppure, l’uomo le darà una nuova direzione e l’amore scorre di nuovo ai bordi del suo cuore. Line, confinata su una sedia a rotelle a causa di un terribile incidente automobilistico, prima si mostra seria e distaccata. Con il passare del tempo, tuttavia, gli spettatori e il personaggio si affezioneranno ad Alba e al suo spirito libero.

Anche per Marius, attuale divorziato, è un nuovo inizio. Sarà all’insegna della dolcezza? La vita non aspetta altro che ciò che sarà.