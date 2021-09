Inga Lindstrom – Tutta la verità, Canale 5/ Pomeriggio pieno di emozioni

Inga Lindstrom – Tutta la verità rallegra un pomeriggio di fine estate di Canale 5 oggi, 3 settembre 2021, dalle ore 16,50. Si tratta di una co-produzione tedesca e svedese per raccontare ancora una volta una storia ideale non solo al pubblico femminile, ma a tutta la famiglia. Nel cast di ‘Inga Lindstrom – Tutta la verità’, come sempre puntualizziamo l’attenzione sulla protagonista femminile, in quanto le storie di Miss Lindstrom sono sempre incentrate su vicende rosa ma aperte ad ogni genere. In questo capitolo televisivo troviamo quindi Liza Tzschirner, nata a Bonn, già diretta da Witte in ‘SOKO München’ e ‘SOKO Köln’, amata sia in madrepatria che in tutta Europa per diverse serie nelle quali era protagonista o film Tv.

Tra questi ricordiamo ‘Il Ranger – Una vita in paradiso (Der Ranger – Paradies Heimat)’, una serie poliziesca, ma romantica, non eccessivamente d’azione, ‘In aller Freundschaf’, tradotta anche in italiano senza mutarne il titolo originale, una serie gemella della celebre e americana ‘E.R. – Medici in prima linea’, quindi ambientata in ospedale. Al suo fianco Constantin Lücke, Angela Roy, Eva-Maria Grein von Friedl, un cast ricco di personaggi femminili per una trama appassionante.

Inga Lindstrom – Tutta la verità, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Inga Lindstrom – Tutta la verità. Kristina Bergmann, assieme al fidanzato Erik, gestiscono in armonia un centro turistico nel quale sono possibili escursioni emozionanti a bordo di mongolfiere. L’azienda è da tempo gestita da tutta la famiglia Bergmann, ma, in seguito ad una dolorosa rottura con la madre, dopo anni di rapporti deteriorati, anche in seguito ad incomprensioni, pur con grande sofferenza Kristina lascia l’azienda per occuparsi d’altro. Anche Rike, sorella minore di Kristina, non ha rapporti idilliaci con la madre, non è direttamente coinvolta nel centro mongolfiere di famiglia, ama dedicarsi all’arte e alle sue passioni, motivo per il quale abbandona il tetto famigliare per stabilirsi assieme alla sorella. La famiglia Bergmann è quindi al centro di burrasche emotive, rapporti che si slegano, situazioni difficilmente sanabili, almeno nel breve periodo. Al centro di questo turbine sentimentale spunta anche la figura di un bell’uomo, ma dal passato sentimentale non del tutto affidabile, Paul Anders, un Don Giovanni incallito che riesce a sedurre la bella sorella di Rike e Kristina, Ella, ma tutto ciò appare come una semplice e squallida alternativa dalla fidanzata ufficiale Linda stanca di stare assieme ad un uomo inaffidabile sotto molti aspetti.

