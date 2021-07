Inga Lindstrom Tutti pazzi per Elin/ Su Canale 5 il film con Susan Hoeche (30 luglio)

Inga Lindstrom Tutti pazzi per Elin va in onda su Canale 5 oggi, 30 luglio 2021, a partire dalle 16,45. Il genere è quello drammatico, sentimentale ed è stato girato in Germania nel 2016. La pellicola è un adattamento dell’opera della scrittrice, regista e autrice tedesca Christiane Sadlo, più nota con lo pseudonimo di Inga Lindstrom. Il regista è Ulli Baumann, gli attori principali sono: Susan Hoeche, Nico Rogner, Christoph Mori, Friedhrich Von Thun. Si tratta di un film per la televisione che è diretto in maniera abbastanza approssimativa e con qualche dubbio dal punto di vista della sceneggiatura. Nonostante questo sono diversi gli spunti interessanti soprattutto dal punto di vista delle emozioni.

Inga Lindstrom Tutti pazzi per Elin, la trama

Analizziamo la trama di Inga Lindstrom Tutti pazzi per Elin. Elin è un’infermiera che possiede una grande passione per il suo lavoro e si dedica con amore ad aiutare tutti. Il suo miglior pregio è anche un gran difetto, infatti è molto schietta e leale e non ha timore ad esternare sempre quello che pensa, al punto che ciò le causa tanti problemi, come la perdita del lavoro presso una clinica di Stoccolma. Ulli Baumann è un regista e produttore tedesco poco noto al pubblico italiano. La vita sentimentale non va a gonfie vele, tutt’altro, perché anche il legame con il suo fidanzato termina in malo modo. Le tante delusioni la spingono ad abbandonare la città e a trasferirsi in una tranquilla cittadina di provincia per occuparsi di un anziano veterinario in pensione costretto sulla sedia a rotelle. L’uomo ha un carattere molto difficile e ha costretto i due infermieri precedenti ad abbandonare il loro ruolo. Anche i suoi due figli, purtroppo, non hanno vita facile da quando la moglie è venuta a mancare. Un quadro complicato per Ilde, che tuttavia, si impone come obbiettivo quello di ammorbidire il carattere del dottore e di conquistare la sua fiducia. Elin finalmente comincia ad ottenere delle soddisfazioni, perché il figlio dello anziano signore che di mestiere fa il compositore, decide di eleggerla a sua musa ispiratrice e chissà se fra i due non nasca un bel sentimento.

