Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin/ Su Canale 5 il film con Susan Hoecke

Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin va in onda oggi, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Il film è stato realizzato nel 2015 in Germania, con la durata di circa un’ora e mezza. È tratto da una sceneggiatura di Kirsten Peters, con fotografia di Francisco Dominguez e musiche di Karim Sebastian Elias.

La regia di questo film sentimentale è stata assegnata a Ulli Baumann, già nota per aver diretto altri titoli appartenenti alla stessa serie. Il cast vede come protagonista principale Susan Hoecke, interprete famosa per aver fatto parte della soap opera Tempesta d’amore. Viene affiancata da Nico Rogner, a sua volta apprezzato in Séraphine e La rabbia. Il parterre di attori viene completato da Friedrich von Thun, Christoph Mory, Aleksandar Radenkovic e Anna Rot.

Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin, la trama del film: una donna dal cuore grande

Noto anche con il titolo originale di Inga Lindström: Alle lieben Elin, Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin si apre con la presenza dell’infermiera Elin Lundgren. Si tratta di una donna dal cuore molto grande, sempre pronta a dare tutto per i propri pazienti. Nonostante il suo lavoro straordinario, qualcosa nella sua vita non va per il verso giusto.

Lei è una persona diretta e spontanea, che non usa alcun giro di parole nei confronti delle persone. A causa della sua scarsa capacità di contenersi, la donna perde il proprio posto di lavoro presso una clinica svedese, a Stoccolma. Al tempo stesso, la situazione peggiora anche per quanto riguarda il privato. Il fidanzato Per la lascia e lei resta totalmente sola.

Dopo le ultime vicende, Elin sceglie di cambiare totalmente strada. Si dirige verso la cittadina di Trosa e inizia a occuparsi di Ingmar Andersson, ex veterinario costretto sulla sedia a rotelle e rimasto vedovo. Il carattere dell’uomo è davvero molto complicato e lui viene sopportato mal volentieri anche dai suoi due figli, Claas e Jorn. Ciò non ferma Elin, che riesce a conquistare la simpatia di Ingmar. Nel frattempo, anche il figlio Jorn si rende conto del fascino di Elin. Il giovane cantante si innamora a poco a poco di lei e la situazione torna a farsi difficile.











