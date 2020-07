Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin/ Su Canale 5 il film con Susan Hoecke

Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin va in onda su Canale 5 oggi, martedì 14 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film televisivo realizzato in Germania nel 2016 con la regia firmata da Ulli Baumann, il soggetto e la sceneggiatura tratto da uno dei racconti omonimi di Inga Lindstrom con il supporto di Kirsten Peters. La fotografia è stata curata da Francisco Dominguez con delle musiche della colonna sonora di Karim Sebastian Elias mentre nel cast sono presenti Susan Hoecke, Nico Rogner, Friedrich von Thun, Christoph Mory e Aleksander Radenkovic.

Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin. Una giovane e bella infermiera caratterizzata da un animo estremamente gentile, dedica gran parte delle proprie ore lavorative ad aiutare chi ha più bisogno di lei. Una donna ben vista che tuttavia è anche capace di essere diretta nei confronti di quanti non si comportano bene. Infatti riesce sempre a dire quello che pensa in maniera diretta ai propri interlocutori così da non creare alibi e preclusioni. Purtroppo questo aspetto del suo carattere ha comportato per lei numerose problematiche sia dal punto di vista professionale che per quanto concerne la vita sentimentale. Nello specifico, per via di un battibecco avuto durante l’orario di lavoro con alcuni pazienti e con altri collaboratori, la donna ha perso il proprio posto di infermiera professionale presso uno dei più importanti ospedali della città di Stoccolma.

Contemporaneamente ci sono state problematiche anche anche per quanto concerne la vita sentimentale ed in particolar modo con la rottura definitiva che si è consumata con il proprio storico fidanzato. Un momento particolarmente negativo della sua vita tant’è che decide di mettersi il passato alle spalle andando a vivere nella tranquilla cittadina di provincia di Trosa. Infatti, ha voluto accettare il compito di occuparsi a tempo pieno di un veterinario in pensione costretto da una malattia a stare e vivere su una sedia a rotelle. Anche lui è un uomo dal carattere piuttosto difficile come del resto dimostra il fatto che circa 10 infermieri prima di lei hanno cercato di occuparsi delle sue esigenze salvo poi ripensarci e lasciare stare tutto per via del suo carattere. Il motivo di questo carattere così scontroso è legato alla drammatica morte dell’amata moglie che lo ha reso ostile anche nei confronti dei suoi figli. L’infermiera, tuttavia grazie al suo carattere molto deciso, riuscirà a smussare queste problematiche rendendosi simpatica agli occhi del suo assistito e soprattutto di uno dei suoi figli con il quale avrà inizio una intensa relazione d’amore.

