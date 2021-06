Inga Lindstrom una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film con Anna Hausburg

Cibo, amore e fantasia in Inga Lindstrom una blogger in cucina regneranno su Canale 5 oggi, martedì 15 giugno, a partire dalle ore 16.35. Nel cast troviamo gli attori Anna Hausburg e Christian Martin Schäfer nel ruolo di protagonisti principali. Il film è stato diretto da Ulli Baumann, che ha guidato un cast composto da Maria Bachmann, Sebastian Kaufmane, Anna von Haebler, Christina Petersen, Jonas Minthe, Daniela Preuss Ingrid Mülleder, Frank Vockroth, Felix Von Manteuffel, Benjamin Trinks. Si tratta di un film per la televisione che è indirizzato soprattutto a un pubblico femminile maturo che possa cogliere grandi spunti dal punto di vista emotivo. Attenzione però perché non è da escludere che il pubblico maschile possa interessarsi a questo racconto.

Inga Lindstrom una blogger in cucina, la trama del film

La pellicola Inga Lindstrom una blogger in cucina ruota intorno alle vicende di Jule, una giovane foodblogger svedese di successo. La ragazza ha scoperto la passione per la cucina grazie alla mamma Birthe, con la quale conduce una fortunata scuola di cucina. La bravura di Jule, oltre a venire riconosciuta sui social con circa undici milioni di follower, le è valsa già alcuni premi di cucina prestigiosi. Jule segue però il sogno dell’amore ed è convinta che possa conquistare un uomo prendendolo per la gola. La donna riesce a fidanzarsi con Ole, trasferitosi negli Stati Uniti – precisamente a New York – per motivi di lavoro. La relazione a distanza non è affatto semplice magrado videochiamate e contatti frequenti. A cambiare la vita di Jule è la presenza di una coppia di promessi sposi a uno dei corsi di cucina che tiene con la madre. La coppia farà venire meno le certezze di Jule sul binomio cibo-amore. La ragazza si innamora infatti di Billie, creando un conflitto interiore a se stessa e all’uomo che corrisponde il suo amore. L’improvviso e inatteso ritorno di Ole in città complicherà terribilmente la situazione, spingendo Jule a dover prendere una decisione irrevocabile sulla sua vita.

