Inga Lindstrom: Una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom: Una blogger in cucina, film di Canale 5 diretto da Ulli Baumann

Inga Lindstrom: Una blogger in cucina va in onda oggi, domenica 24 luglio, a partire dalle 16.30 su Canale 5. Si tratta di una commedia sentimentale del 2017, titolo originale Inga Lindstrom: Kochbuch der Liebe, distribuito da Zweites Deutsches Fernsehen e prodotto da Bavaria Fiction.

Separati ma non troppo/ Su Rai 3 il film con Gilles Lellouche

La regia è di Ulli Baumann che in otto anni di carriera ha diretto dieci film di cui ben sette ispirati ai romanzi della scrittrice Inga Lindstrom. La protagonista principale è Anna Hausburg, attrice tedesca nata a Berlino, i suoi più recenti film sono 16 anni… ancora, Chi vince prende tutto.

Il protagonista maschile è Christian Martin Schäfer, nel cast troviamo anche Sebastian Kaufmane, Benjamin Trinks, Maria Bachman e Christina Petersen.

La Principessa Sissi/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

Il film è ispirato al romanzo della scrittrice Inga Lindstrom che altri non è Cristiana Sadlo, autrice oltretutto di diversi romanzi rosa e sentimentali dai quali sono stati tratte le sceneggiature di molti film destinati al piccolo schermo. Le vicende di questa storia sono state girate in Svezia. Nel 2020 il film è andato in onda sulla ZDF, e fa parte del quinto episodio della serie Inga Lindstrom appartenente alla quattordicesima stagione: al ciclo appartengono ottantacinque film.

Inga Lindstrom: Una blogger in cucina, la trama del film

La protagonista di Inga Lindstrom: Una blogger in cucina è la Jule, una giovane food-blogger svedese. La ragazza oltre a gestire un blog seguito da 11 mila follower, dirige con la madre una scuola di cucina e nonostante sia giovane conosce molto bene il suo mestiere, tanto da ottenere onorati premi e riconoscimenti. Convinta che amore e fornelli siano un connubio vincente, Julie in materia tiene alcuni corsi di cucina spiegando ai suoi allievi che un piatto nonostante sia semplice, con gli ingredienti giusti e con tanta passione nel prepararlo, riesce a trasformarsi in qualcosa di prezioso per il palato e lo stomaco. Jule è innamorata di Ole, ma l’uomo lavora a New York, quindi si vedono poco, ma si sentono spesso attraverso le video chiamate. La speranza del giovane è di ricongiungersi con la sua amata appena lei lo possa raggiungere in America. Jule per trasferirsi a New York ha sacrificato la sua carriera, lasciandosi sfuggire tra le mani una proposta allettante, presentare un cooking-show televisivo che l’avrebbe portata a viaggiare per tutto il mondo affiancando il famoso chef Vincent August. Un giorno accade l’imprevisto. Durante uno dei suoi corsi di cucina, Jule conosce una giovane coppia Bille e Hanna prossimi alle nozze. L’incontro con Bille mette in discussione il suo pensiero sul nesso che c’è tra cibo e amore. Difatti tra i due scocca la scintilla e Bille comincia a dubitare sui sentimenti che prova per Hanna tanto da mettere in discussione anche le loro nozze. Birthe apprezza molto Bille e cerca di spingere Jule tra le sue braccia, così da evitare che la figlia possa lasciare la Svezia per raggiungere New York. Jule e Bille sono confusi, nessuno dei due si sente di abbandonare il partner. L’arrivo a sorpresa di Ole cambia lo scenario e Jule messa con le spalle al muro dovrà prendere la decisione che stravolgerà il suo futuro.

Marie is on fire Veleni/ Su Canale 5 il film con Christine Eixenberger

© RIPRODUZIONE RISERVATA