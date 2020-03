Inga Lindstrom – una scintilla d’amore/ Su Canale 5 il film con Marie Gruber

Inga Lindstrom – una scintilla d’amore riempie il pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo, di Canale 5 a partire dalle ore 14.40. Si tratta di un titolo televisivo di genere drammatico e sentimentale, realizzato in Germania nel 2013 e tratto da uno dei numerosi romanzi della scrittrice celebre Inga Lindstrom. È nato da un soggetto realizzato da Christiane Sadlo (alias Inga Lindstrom), con la produzione di Ronald Mühlfellner, le musiche di Christoph Zirngibl e il montaggio di Sabine Matula. La regia è stata invece curata da Udo Witte, direttore tedesco che si è occupato anche di Il commissario Rex, Hamburg Distretto 21, Squadra Speciale Stoccarda e di ben nove film della serie di Inga Lindstrom. Il ruolo di protagonista principale è stato invece attribuito all’interprete locale Marie Zielcke, vista anche in Wolff – Un poliziotto a Berlino, Fata Morgana, Eine wie Keine e Bettys Diagnose. Viene affiancata dal collega francese Mehdi Nebbou, apprezzato nei titoli Quattro donne e un funerale, Spiral, Les témoins, Hard e Baby. Il cast viene completato da Marie Gruber, Maike Moeller Bornstein, Margrit Sartorius, Victoria Deutschmann e Jorres Risse.

Inga Lindstrom – una scintilla d’amore, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom – una scintilla d’amore si apre con la presenza di Sofia Bennert. Quest’ultima ha scelto di vivere e lavorare presso una fattoria di campagna per amore del marito Bjorn, di professione agricoltore. All’inizio, il passaggio da un grande ad un piccolo paese appare complicato, ma la donna riesce ad adattarsi a dovere e si interessa all’agricoltura biologica. Tuttavia, la sua propensione verso i prodotti artigianali viene poco apprezzata da buona parte della popolazione locale, compresa la mamma di Bjorn, Helene. La situazione si complica ulteriormente quando Bjorn sparisce in circostanze misteriose durante un incendio, che distrugge lo stand della famiglia appenna costruito. Sofia si rialza grazie alla conoscenza del cantante d’opera Paul Anderson. Fin dall’inizio, tra i due si crea un certo feeling, che col passare del tempo inizia a diventare qualcosa di molto grande. Per aiutare la fattoria di Sofia a ritrovare lo smalto perduto, l’artista organizza un coro locale all’insegna della solidarietà, formato da sole donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA