Inga Lindstrom: Una sorpresa dal passato, Canale 5/ L’amore non ha età, in onda oggi, venerdì 23 giugno 2023

Inga Lindstrom: Una sorpresa dal passato, diretto da Ulli Baumann

Inga Lindstrom: Una sorpresa dal passato, film drammatico e sentimentale, tratto dalla famosa serie della scrittrice tedesca (il cui vero nome è Chistiane Sadio), andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16.40 di venerdì 23 giugno. Il titolo è stato realizzato in Germania nel 2017 ed prodotto da Bavaria Film. La regia è di Ulli Baumann, apprezzato per aver diretto anche altri film della saga. Protagonista è l’attrice Nele Kiper, nota per L’isola dell’amore e vari film sentimentali come la serie di Rosamunde Pilcher. Viene affiancata da Alexander Gier, attore nato in Argentina e visto in La nave dei sogni – Maldive. Nel cast, sono presenti Wookie Mayer, Wolfgang Häntsch e Nora Binder.

Tata Giramondo - Missione Italia, Canale 5/ Tata Henni in Puglia, in onda oggi, giovedì 22 giugno 2023

La trama del film Inga Lindstrom: Una sorpresa dal passato, un papà da salvare

La pellicola Inga Lindstrom: Una sorpresa dal passato si basa sulla figura di una designer di nome Saga che gestisce un affermato marchio di profumi insieme al fratello Soren. Insieme, desiderano portare a termine un accordo molto vantaggioso con un’altra ditta leader del settore e, per raggiungere il loro scopo, hanno intenzione di sviluppare una campagna di marketing molto innovativa. Si affidano alla cantante Elsa, artista del passato, ma comunque sempre apprezzata dal pubblico.

L'amore a domicilio, Rai 2/ Miriam Leone ammaliatrice agli arresti domiciliari, oggi, giovedì 22 giugno 2023

Tutto si complica quando Saga viene avvisata dall’amica Ida in merito ai problemi del padre Gunnar. Quest’ultimo, dopo la morte della moglie, ha scelto di vivere lontano da tutti, ritirandosi su un’isola e ne ha combinata una delle sue: ha tentato un’infinita traversata a nuoto e non si è sentito bene. Saga capisce che è arrivato il momento di aiutare suo papà e parte alla volta dell’isola dove abita. Giunta sul posto, scoprirà che l’uomo, in passato, ha avuto una relazione proprio con la cantante Elsa. Quale migliore occasione per farli incontrare di nuovo e togliere suo padre finalmente dalla solitudine?

LEGGI ANCHE:

I tre sergenti del Bengala, Rete 4/ La guerra degli inglesi in India, in onda oggi, giovedì 22 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA