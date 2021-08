Inga Lindstrom una sorpresa dal passato, Canale 5/ Trama e cast del film (31 Agosto)

Inga Lindstrom una sorpresa dal passato vedrà la prossima messa in onda proprio oggi, 31 agosto, all’interno della programmazione pomeridiana di Canale 5 con inizio alle ore 16.30. Si tratta di una pellicola prodotta in Germania nel 2017, il film che fa parte della saga di Inga lindstrom, è come al solito stato diretto dal bravo regista tedesco Ulli Baumann e vede come interpreti principali Nele Kiper, Alexander Gier, Wookie Mayer, Wolfgang Hantsch. Il film non è una prima televisiva. Appartenente a un ciclo romantico molto noto è un film per i buoni sentimenti che parla a un dato pubblico ma non si lascia sfuggire la possibilità di poter anche estendere il suo appeal a un pubblico decisamente vasto.

Amico, stammi lontano almeno un palmo, Rete 4/ Giuliano Gemma da giovanissimo

Inga Lindstrom una sorpresa dal passato, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Inga Lindstrom una sorpresa dal passato. Saga e Sören sono due fratelli che da molti anni gestiscono un impresa che si occupa della produzione e della commercializzazione di profumi. L’azienda è florida e prospera in maniera costante, ma i due fratelli vogliono allargare il loro volume di affari e cercano nuovi modi per pubblicizzare la propria attività, soprattutto visto il lancio di una nuova fragranza. Dopo alcune discussioni i due individuano un nuovo canale di marketing, quest’ultimo è una famosa cantante, Elsa. L’artista ha avuto un passato di grande fortuna, ultimamente però il suo successo si è affievolito, e sfrutta la situazione prospettatagli tramite il suo agente Lars, non solamente per cercare di guadagnare qualche soldo ma anche per cercare di ritornare a quel successo che gli manca da molto tempo a questa parte. I tre si iniziano a conoscere e si mettono d’accordo non solamente sul cachet ma anche sulla tipologia di performance che Elsa deve assicurare, all’improvviso però un imprevisto mina la tranquillità di tutti e tre. Elsa infatti nel passato ha avuto una relazione con il padre di Saga e Sören, il dispotico Gunner. L’uomo alla morte della moglie si era rinchiuso in un silenzio difficile da decifrare, egli infatti nella sua piena solitudine cerca di dimenticare la consorte, e soprattutto la sorte che l’ha fatta morire in giovane età. I figli di Gunner si preoccupano che l’incontro possa minare la tranquillità psicologica del padre, e cercano di nascondere Elsa. Come se non bastasse inoltre l’agente di Lars cerca di impedire la continuazione della nuova amicizia tra Elsa e Gunner, un amicizia che invece non solo riuscirà a raggiungere l’obiettivo pubblicitario ma riuscirà anche a far provare una nuova giovinezza a Gunner.

LEGGI ANCHE:

Godzilla/ Streaming del film su Italia 1 dalle "sequenze spettacolari"La Campionessa: Ride Like a Girl/ Streaming del film su Canale 5 ben accolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA