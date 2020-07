Inga Lindstrom una sposa in fuga/ Su Canale 5 il film con Felix Everding (24 luglio)

Inga Lindstrom una sposa in fuga va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 in Germania con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Linda indestroom per la regia di Matthias Kiefersauer il quale si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori alcuni dei quali anche piuttosto famosi in Italia tra cui Felix Everding, Katja Weitzenböck, Barbara Prakopenka, Michael von Au, Sabine Vitua, Heio von Stetten, Rainer Sellien e Muriel Bielenberg.

Inga Lindstrom una sposa in fuga, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom una sposa in fuga. Ci troviamo in una piccola cittadina svedese dove vive un giovane uomo di nome Paul, il quale è il principale erede di un’azienda di famiglia. Fin da quando era un tenero bambino, la sua vita è sempre stata pesantemente condizionata dalle prepotenze della madre Kirsten che gli ha pianificato tutto ,partendo dalle vicende legate al tempo libero fino alla scuola. Ora la donna sta progettando di far celebrare un matrimonio nel quale suo figlio prenderà in sposa una bella donna di nome Emma. Un matrimonio che seppur all’esterno sembra poter essere felice, all’interno nasconde diversi dubbi da entrambe le parti. Dubbi che si manifestano nella loro drammaticità a pochi minuti dal momento in cui dovrebbe iniziare la celebrazione in un meraviglioso contesto all’aria aperta, dove tutti gli invitati stanno aspettando la sposa. Paul è già posizionato nella struttura prevista ma più passa il tempo e più inizia a pensare che qualcosa possa essere successo alla sua futura moglie.

Infatti Emma spaventata dall’idea di dover portare avanti una vita matrimoniale non del tutto convincente, ha deciso di scappare via ed in particolar modo in sella alla propria bicicletta e con tanto di abito da sposa indosso, mette in essere una vera e propria fuga che si conclude rovinosamente per via di una brutta caduta. In suo soccorso viene il proprietario dell’hotel il quale decide di aiutare la giovane sposa e soprattutto le permette di stare qualche giorno in maniera tale da riflettere sul da farsi. Intanto lo sposo insieme alla propria famiglia, dopo aver atteso lungamente, decide di mettere in essere delle vere e proprie ricerche per poter scoprire la verità. Riescono a far ammettere al proprietario dell’hotel che Emma sia presente nella struttura, ma questo non sarà sufficiente per consentire al matrimonio di celebrarsi ugualmente. Durante i giorni trascorsi nella struttura, la bella Emma avrà la possibilità di fare la conoscenza di un giovane cameriere di nome Moritz. I due diventano amici inseparabili e poco alla volta si rendono conto di avere molto in comune soprattutto per quanto riguarda la rispettiva visione del matrimonio. Insomma, quella che sembrava essere una fallimentare fuga dall’altare si dimostra uno splendido inizio per poter finalmente essere felice.

