Inga Lindstrom Una sposa in fuga/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom Una sposa in fuga, film di Canale 5 diretto da Matthias Kiefersauer

Inga Lindstrom Una sposa in fuga va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.35 di oggi, 16 agosto 2022. Si tratta di una produzione televisiva tedesca, titolo originale Inga Lindström: Die Braut vom Götakanal).

Il film di genere drammatico e sentimentale è stato realizzato nel 2018 e diretto dal regista Matthias Kiefersauer, e prodotto dalla casa di produzione Bavaria Film. Il cast è composto da attori tedeschi famosi nel panorama televisivo nazionale: Barbara Prakopenka, Felix Everding, Katja Weitzenböck, Michael Von Au, Heio Von Stetten, Muriel Bielenberg, Linus Schütz, Rainer Sellien, Sylvia Eisenberger e Sabine Vitua.

Inga Lindstrom Una sposa in fuga, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom Una sposa in fuga si apre sul giorno del matrimonio di Emma (Barbara Prakopenka) e Paul (Felix Everding). Ovviamente i rispettivi parenti sono invitati, tra loro figurano Maren (Muriel Bielenberg), sorella della sposa, e i loro genitori, Per e Frida (Heio Von Stetten e Katja Weitzenböck), da tempo divorziati; dall’altro lato c’è anche Victor (Linus Schütz), fratello di Paul, e i loro genitori, Melker e Kirsten (Rainer Sellien e Sabine Vitua). Proprio quest’ultima, alle prese con manie di controllo, vorrebbe che Paul e Emma dopo le nozze lavorassero nell’attività di famiglia per assumerne in un futuro il controllo. Emma si inizia allora a render conto che una volta diventata la moglie di Paul, la sua vita sarà dedita solo alle responsabilità e, preda di un impulso, fugge via.

Tutti gli invitati si cimentano nella ricerca, ma Emma ha trovato per un momento rifugio in una locanda gestita dal signor Hans che, scoprendo che Emma è la figlia di Frida, ne rimanene turbato. Frida e Hans si erano conosciuti in passato, e dopo tanto tempo i due si erano rivisti: Frida aveva infatti tradito Per con Hans rimanendo incinta di Emma: è proprio Hans il vero padre di Emma, e la ragazza è sempre rimasta all’oscuro di questa verità. Intanto, tra Victor e Maren, in passato amanti, inizia ad esserci un riavvicinamento, finché Maren non scopre che Victor ha una fidanzata, che lo lascia non appena viene a sapere che lui aveva intenzione di tradirla. Emma inizia a fare amicizia con Moritz, giovane addetto al catering al matrimonio, che, estremamente attratto da lei, le propone di scappare insieme e di viaggiare con lui sul suo furgoncino.

Quando Paul ritrova Emma non riesce a convincerla ad andare avanti con il loro matrimonio; nonostante lei sia ancora innamorata di Paul, preferisce accettare la proposta di Moritz perché troppo spaventata all’idea di sposarlo. A consolare Paul è la saggezza del padre, che gli fa capire che Emma è terrorizzata perché immagina il loro matrimonio come strada verso doveri e privazioni. Nel frattempo, Per confessa a Frida di non provare rancore nei suoi confronti per il tradimento e che, nonostante Emma non sia biologicamente sua figlia, l’ha sempre amata come se lo fosse; inoltre, nonostante un matrimonio non idilliaco, Frida gli ha dato due figlie e quindi Per non sente di avere nulla da rimpiange.

Nel momento della partenza di Emma e Moritz, i due si rendono conto che le ruote del furgoncino sono state forate ed Emma inizia a capire che per lei Moritz è soltanto una persona senza spessore: l’uomo aveva dichiarato di volersi trasferire in Brasile per diventare un meccanico, ma in realtà non è nemmeno capace di cambiare le ruote del furgoncino. In seguito giunge sul luogo Paul (artefice del contrattempo) e compra le ruote di ricambio, proponendo a Moritz di cambiarle lui stesso, a patto che Moritz gli presti il mezzo, perché vuole partire all’avventura con la sua Emma e riconquistarla. La donna, felice dell’iniziativa di Paul per salvare il loro amore, accetta felicemente.

Frida e Hans, che non avevano mai smesso di amarsi, ritornano insieme, mentre Per conosce dell’ex ‘rivale’ e da subito tra i due scatta un’attrazione. Paul fa una sosta per strada e finalmente lui e Emma si chiariscono: lei lo ama ma non vuole che il loro matrimonio diventi una monotona e noiosa routine, lei si è innamorata di Paul perché lui è un uomo romantico e passionale, cosa che ha dimostrato quando ha lottato per riconquistarla. Emma vuole ancora sposarlo ma a patto che nel loro matrimonio non manchino mai l’avventura e il rischio. I due fanno l’amore e, dopo essersi riconciliati, sono finalmente pronti per sposarsi.











