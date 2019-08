Inga Lindström – un’estate a Norrsunda/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Il film Inga Lindström – un’estate a Norrsunda è la proposta di Canale 5 per il suo primo pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto 2019. Andrà in onda dalle 14.45 circa ed è diretto da Thomas Herrmann per il ciclo dedicato ai romanzi della sceneggiatrice Christiane Sadlo. Dal titolo originale Sommer in Norrsunda, la pellicola è stata realizzata nel 2008 per l’emittente tedesca ZDF e ancora oggi è uno dei contenuti preferiti dalla rete Mediaset per i pomeriggi della stagione estiva. Il cast raccoglie invece attori come Ina Paule Klink e Markus Meyer, i due protagonisti, a cui si aggiungono per i ruoli minori anche artisti come Susanne Uhlen, Maria Ehrich, Niels Kurvin, Adrian Wahlen, Emilie Cappallo, Markus Eberhard, Joseph Konrad Bundschuh, Lars-Erik Friberg e Robert Scupp. Il genere invece è romantico e drammatico.

Inga Lindström – un’estate a Norrsunda, la trama del film

La trama di Inga Lindström – un’estate a Norrsunda segue le vincende di Lena Bergmann, che decide di raggiungere la località in cui vive la madre Helena. La donna infatti sta per partire per l’Islanda e vuole fare visita alla genitrice per annunciarle il risultato della laurea in architettura. Intanto, Marius Sorenson si trova nell’allevamento di cavalli di razza di Helena. Ha deciso infatti di affidare i suoi tre figli al dispotico ed eccentrico compositore Sten, suo padre. In seguito i piani di Lena di fermarsi solo per una breve visita sfumano, dato che Helena si rompe una gamba e non può quindi occuparsi dell’allevamento. Così la donna avrà anche modo di incontrare Marius e trascorrere sempre più tempo con lui, scoprendo alla fine di provare un forte sentimento. L’avvocato tuttavia non le dirà la verità sull’esistenza dei figli per molto tempo, convinto che solo così avrebbe potuto tenerla al suo fianco. Tuttavia Lena scopre tutto e decide di lasciare non solo Marius, ma Norrsunda in generale. Prima che possa partire, la figlia maggiore dell’avvocato decide di farle visita e le racconta quanto sia stato doloroso perdere la madre, convincendola alla fine a dare una seconda possibilità al padre.

