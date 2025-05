Inganno dal passato, film Lifetime su Rai 2 diretto da Jeff Hare

Sabato 31 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film thriller dal titolo Inganno dal passato. La pellicola è una produzione statunitense per il canale satellitare di crime al femminile Lifetime del 2021 ed è diretta da Jeff Hare, noto per avere girato diversi progetti per la televisione di questo genere, tra cui Prigioniera della follia (2020).

La protagonista è interpretata dall’attrice statunitense Ashlynn Yennie, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Ashley nella miniserie televisiva Submission.

Al suo fianco l’attrice Ella Cannon, famosa per avere preso parte alla serie tv iZombie (2015), e Philip Boyd, celebre per le sue interpretazioni in The Haves and the Have Nots (2013) e Feud (2017).

Nel cast di Inganno dal passato anche: Brianna Butler, Ryan Littmann, Dave Pileggi, Rhett Buchanan, Cesar Chanlatte e Ari Friedman.

La trama del film Inganno dal passato: una maternità surrogata che si trasforma in un incubo

Inganno dal passato racconta la storia di una coppia come tante altre, quella composta da Bill e Rachel, che purtroppo ha scoperto di non poter avere figli.

Un giorno i due incontrano per caso una loro vecchia compagna di scuola di nome Claire che è in dolce attesa. Chiacchierando, Bill e Rachel scoprono che la donna, a causa di gravi difficoltà economiche, è intenzionata a non tenere il bambino e a darlo in adozione una volta nato, così decidono di proporsi come futuri genitori del piccolo.

In realtà ben presto i protagonisti scopriranno che Claire nasconde intenzioni pericolose dietro alle sue parole e la situazione diventerà sempre più inquietante.

Bill e Rachel si troveranno così in un gioco oscuro, pedine impotenti di Claire, e riuscire a mettersi in salvo sarà molto più complicato di quanto avrebbero mai immaginato.

