Inganno in paradiso/ Su Italia 1 il film con Boti Bliss (oggi, 1 giugno)

Oggi, martedì 1° giugno 2021, su Rai 2 va in onda dalle ore 15.40 i film “Inganno in paradiso”, scritto e diretto da Michael Feifer. Nel corso della sua carriera, il regista si è occupato anche di titoli come “Abandoned – Amore e inganno”, “Un matrimonio sotto l’albero” e “Merry Kissmas”. Le musiche sono state gestite da Brandon Jarrett, con il montaggio di Josh Muscatine, la scenografia di Elijah Flores e i costumi di Cathryn Wagner. Il cast vede come protagonista principale l’attore statunitense di origini italiane Antonio Sabàto Jr., che ha preso parte anche a “Giustizia parallela”, “Testosterone”, “Atterraggio d’emergenza” oltre alla serie televisiva “General Hospital”. Viene affiancato dalla collega Boti Bliss, nota interprete americana apprezzata in “Ted Bundy”, “Dorm Daze – Un college di svitati”, “Seeing Each Other” e “Lucky Dog”, oltre che per le sue apparizioni in “CSI: Miami”. Inoltre, sono presenti Madison Spielvogel, Megan Blake, Caia Coley e Kim Estes.

Giubbe rosse/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 1 giugno)

Inganno in paradiso, la trama del film

Dopo avere ereditato otto milioni di dollari dal padre morto in prigione, Tamara (Boti Bliss) si regala un viaggio alle Hawaii con le amiche Dena e Sherry concedendosi una vacanza all inclusive. Tutto procede per il meglio fino a quando Tamara non incontra Dario (Antonio Sabàto Jr.), affascinante velista italiano per cui perde la testa. Ben presto, tra i due scoppia la passione. Un giorno, Dena viene trovata morta sulla spiaggia , mentre Dario scompare nel nulla e il conto in banca di Tamara viene svuotato fino all’ultimo centesimo. Tamara si rende conto che qualcuno era alla ricerca solo dei suoi milioni ed esige vendetta, contro chi ha l’ha derubata e rovinato la sua vita…

LEGGI ANCHE:

Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film di Terry CunninghamDelitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA