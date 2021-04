Ingenuity in volo su Marte/ Drone atterra dopo 40 secondi, NASA: “Un sogno”

Ingenuity ha letteralmente preso il… volo: il piccolo drone della NASA (1,8 chilogrammi), arrivato su Marte con il rover Perseverance, si è librato in volo dal cratere di Jezero ed è rimasto in aria per 40 secondi, proprio come da copione, facendo esultare i tecnici che lo controllavano a distanza dal pianeta Terra. Subito, su Twitter, è arrivata l’esultanza del team della NASA, con annesso commento: “Prende il volo un sogno. Nei prossimi giorni sono previsti altri voli. In futuro i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero unirsi a nuovi rover e persino agli astronauti nelle loro esplorazioni”.

Come si legge sull’agenzia di stampa AGI, “il rotore ha vinto le sfide rappresentate da una temperatura rigidissima, che la notte può toccare i 90 gradi sotto zero, e una pressione atmosferica pari all’1% di quella terrestre, che hanno imposto all’apparecchio il minor peso possibile e pale molto più grandi e con una velocità molto superiore a quelle che sarebbero state necessarie sulla Terra”.

INGENUITY VOLA SU MARTE: ESPERIMENTO RIUSCITO

Il volo di Ingenuity su Marte, seppur breve, rappresenta una straordinaria conquista per l’intera umanità e ha generato catene di reazioni sui social network e sul web, dove l’argomento è ben presto divenuto uno dei più cliccati del giorno. D’altro canto, la buona riuscita dell’operazione era tutt’altro che scontata: vi erano, ad esempio, molte incognite legate al tempo dall’invio del segnale radio dalla Terra alla sua ricezione su Marte (fra i 50 e i 20 minuti a seconda dell’orbita). Inoltre, come spiega AGI, “è poi necessario attendere ulteriore tempo perché giungano in sala controllo i dati inviati da Ingenuity, che nel frattempo agisce in autonomia nel decidere sul proprio riscaldamento o su come dirigersi verso un determinato punto”. Adesso la NASA dispone di nuovi dati e in futuro potranno essere eseguiti, come preannunciato dalla stessa agenzia aerospaziale, altri tentativi di volo con tecnologie differenti e magari ancora più evolute, così da studiare al meglio il Pianeta Rosso.

