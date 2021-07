INGHILTERRA AVVERSARIA ITALIA FINALE EUROPEI 2020/ Danimarca ko a Wembley

L’Italia affronterà l’Inghilterra nella finalissima di Euro 2020. Questo il verdetto dopo la semifinale che ha deciso l’avversaria dell’Italia, giocata sempre a Wembley dove andrà in scena l’atto finale della competizione, che ha visto gli inglesi battere la Danimarca ai tempi supplementari. Verdetto controverso ottenuto tramite un rigore molto dubbio ottenuto da Raheem Sterling e trasformato da Harry Kane solo dopo la ribattuta del portiere Schmeichel.

Ma gli inglesi hanno così ottenuto la loro prima finale in una grande competizione 55 dopo la storica sfida che consegnò ai tempi supplementari il Mondiale del 1966, giocato sempre in casa, contro la Germania Ovest. In un campionato Europeo invece l’Inghilterra non era mai arrivata a giocarsi la finale, fermandosi alla semifinale sempre ottenuta in casa, nel 1996, e persa ai rigori a causa di un errore dal dischetto di Gareth Southgate contro i tedeschi. Proprio quel Southgate che ora siede sulla panchina della Nazionale dei Tre Leoni e che ora cercherà di coronare un sogno che gli inglesi coltivano da decenni.

INGHILTERRA AVVERSARIA DELL’ITALIA FINALE EUROPEI 2020: KANE DECIDE LA SEMIFINALE

Harry Kane ha dunque deciso la semifinale contro la Danimarca e sarà uno dei protagonisti delle tante sfide nelle sfide tra Italia e Inghilterra nella finale di Euro 2020 a Wembley il prossimo 11 luglio. Il bomber del Tottenham da una parte, Ciro Immobile dall’altra, con entrambi gli attaccanti accusati di segnare poco ma capaci di partecipare moltissimo alla manovra delle rispettive squadre. A centrocampo Spouthgate potrebbe affidarsi di nuovo alla concretezza della coppia Rice-Phillips per arginare i palleggiatori azzurri, ovvero Verratti, Jorginho e Barella. Affascinante anche il faccia a faccia tra Lorenzo Insigne e Raheem Sterling, i folletti offensivi delle due Nazionali. In difesa sarà scontro tra colossi, la collaudatissima coppia Bonucci-Chiellini da una parte e Maguire e Stones dall’altra, mentre in porta Gigio Donnarumma è stato finora il miglior portiere degli Europei, dall’altra parte estro e imprevedibilità si fondono in Pickford.

