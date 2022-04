“Ingiusto che Pamela sia libera”/ Cognata Samantha Migliore: “Suo marito non voleva”

A Mattino5 si torna a parlare del caso di Samantha Migliore, la 35enne madre di cinque figli morta a seguito di un intervento estetico al seno eseguito forse in maniera un po’ maldestra. A Canale 5 il collegamento in diretta con Tina Bevilacqua, la sorella di Tony, marito di Samantha Migliore, quindi cognata della vittima.

Per la morte della donna è sotto indagine Pamela, la trans che avrebbe eseguito appunto l’intervento, è che al momento risulta essere ancora a piede libero: “Non è giusto che lei sia ancora a piede libero – racconta Tina Bevilacqua – non ero a conoscenza di questo intervento di chirurgia, se l’avessi saputo l’avrei fermata. Non era d’accordo mio fratello, aveva detto alla moglie di non fare questo intervento se si può chiamare così. In passato lei aveva fatto un altro intervento simile ma da medici esperti”. E ancora: “Qualche bambino era a casa quando si è sentita male e hanno assistito, adesso i bimbi sono tutti con mio fratello, lui se ne prende cura molto bene, è molto affettuoso”.

SAMANTHA MIGLIORE, L’INTERVISTA ALLA COGNATA E UNA TESTIMONIANZA

Mattino5 ha intervistato anche Miriam, una donna che stava per sottoporsi allo stesso intervento di Samantha Migliore sempre da Pamela: “Sono passati circa 7/8 anni, incontrai un ragazzo brasiliano con cui poi siamo diventati molto amici, mi ha consigliato una sua amica che veniva a casa e ti poteva sioddisfare le richieste sul seno. Lei veniva a casa ti inseriva un litro di silicone diviso in due parti, fra seno destro e sinistro, ed era anche economico ed è una cosa veloce, così non si andava dal chirurgo, spendevi i soldi e finivi sotto i ferri… stava per scattare questa cosa quando è subentrata una trans di una certa età e di una certa esperienza e mi disse “vuoi morire?” e mi ha fermata. L’indomani mi ha portato da un grande chirurgo”. Oggi si terrà l’autopsia sul corpo della povera Samantha Migliore per stabilire le esatte cause di morte.

In esclusiva a #Mattino5 parla la cognata di Samantha: "Non sapevo dell'intervento, le avrei detto di evitare"













