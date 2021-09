Ingoia Nokia 3310 e finisce in ospedale/ Il gesto folle “Ma non so perchè l’ho fatto”

Tanti sono i casi curiosi e le notizie stravaganti che vi abbiamo riportato negli ultimi tempi, ma quella di un uomo che ha deciso di ingoiare in un pezzo intero il proprio cellulare, uno storico Nokia 3310, è decisamente nuova e inedita. La vicenda è riportata dai colleghi dell’edizione online di TgCom24, e giunge dai Balcani, precisamente dal Kosovo. Protagonista di quella che possiamo tranquillamente definire una follia, è un ragazzo di 33 anni, che ha appunto deciso di ingoiare per intero il suo vecchio telefonino, tra l’altro modello storica dell’azienda svedese, con tanto di batteria al litio.

La cosa sorprendente e che dopo averlo fatto ha continuato la sua vita come se nulla fosse successo, non dicendo nulla a nessuno. Ovviamente ingoiare un corpo estraneo, tra l’altro di notevoli dimensioni come appunto un cellulare, non è una cosa positiva per il corpo umano, e di conseguenza il kosovaro 33enne ha cominciato ad avvertire dei dolori: inizialmente ha resistito ma quando questi sono divenuti insopportabili si è recato presso il pronto soccorso. Dopo una serie di radiografie è stato così scoperto cosa avesse fatto l’uomo, ingoiato appunto il Nokia 3310 interamente.

33ENNE INGOIA NOKIA 3310: “ABBIAMO DIVISO IL TELEFONO IN 3 PARTI E POI…”

Skender Telaku, il chirurgo che poi ha operato il 33enne, ha spiegato che il paziente era cosciente, ed ha poi mostrato su Facebook la tac che ha appunto confermato la presenza del telefonino nell’addome. Il primario di gastroenterologia dell’ospedale locale di Pristina ha anche mostrato i passaggi dell’operazione con tanto di video.

“Abbiamo diviso il telefono in tre parti – ha specificato – e lo abbiamo estratto per via endoscopica, ovvero senza tagliare lo stomaco. Nessuna complicazione”. Fortunatamente nessun pezzo è rimasto all’interno del 33enne, ma la domanda sorge spontanea: perchè ha compiuto questo gesto, ingoiandosi il Nokia? La risposta resta un vero e proprio mistero visto che il 33enne non l’ha voluto specificare.

