Ingrao “Biden molto vicino a Papa Francesco”/ “Ma nell’episcopato Usa remano contro”

Il giornalista del telegiornale di Rai Uno, Tg1, Ignazio Ingrao, è stato ospite stamane negli studi di Uno Mattina, in vista del G20 che si aprirà domani a Roma nonché della Cop26, la conferenza sul clima. Ingrao si è soffermato in particolare sull’incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e Papa Francesco, in programma questa mattina in Vaticano: “Biden è proprio un fervente cattolico – ha voluto sottolineare Ingrao – va sempre in giro col rosario in tasca, va a Messa tutte le domeniche… come Kennedy che nel 1963 incontrò Papa Paolo VI”. Quindi ha proseguito: “Papa Francesco alle 10:30 riceve il presidente sudcoreano, domani il premier indiano e oggi Biden”.

Ma quali saranno i temi che verranno affrontati? “Si parlerà del riscaldamento globale, un tema che sta molto a cuore a Papa Francesco, che ha scritto un’enciclica su questa argomento. Le posizioni con Biden – ha sottolineato il collega del Tg1 – sono molto più vicine rispetto a quelle di Donal Trump quando venne qui nel 2017. E poi i vaccini, il Papa ha chiesto a ‘big pharma’, alle grandi aziende farmaceutiche, di rinunciare ai brevetti o di garantire a tutti e a tutti i popoli, anche quelli in via di sviluppo e in difficoltà, i vaccini e anche questo era un tema su cui Biden si era già espresso”.

BIDEN DA PAPA FRANCESCO: “SI PARLERA’ ANCHE DELL’AFGHANISTAN”

Altro tema probabile di discussione sarà l’Afghanistan, dove si sta consumando e vero e proprio dramma a seguito della presa di potere dei Talebani: “Si parlerà anche dell’Afghanistan, il Papa ha chiesto di far arrivare gli aiuti a questa popolazione e accogliere tutti coloro che fuggono dall’Afghanistan”.

In ogni caso Biden dovrà anche fronteggiare un nemico interno, ricorda Ingrao concludendo il suo intervento: “Biden deve anche confrontarsi con un’opposizione dell’episcopato americano perchè lui è contro l’aborto ma favorevole alla libera scelta delle donne, c’è una parte dell’episcopato americano che vorrebbe negargli la comunione per questo argomento”.

