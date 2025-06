La Corte Costituzionale si pronuncia di nuovo sulla mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale stabilendone la legittimità

La Consulta della Corte Costituzionale si è espressa di nuovo in merito al reato di ingresso e soggiorno illegale di migranti nel territorio dello Stato Italiano, stabilendo che “La mancata depenalizzazione è pienamente legittima“. La sentenza numero 81, depositata oggi 19 giugno, ha infatti dichiarato non fondata la richiesta del Tribunale di Firenze, che aveva sollevato la questione della legittimità costituzionale, chiedendo l’assoluzione dell’imputato e una riduzione dell’ammenda facendo leva sul quadro legislativo.

Di fatto quindi la Corte ha dato ragione al governo che, già in precedenza aveva negato una revisione del sistema penale per quanto riguarda l’immigrazione clandestina, inserita nella riforma del sistema sanzionatorio grazie alla delega in materia di pene non detentive, tuttavia agendo per depenalizzare un vasto elenco di illeciti, ad eccezione di quello in oggetto. Per questo, anche l’ipotesi di pregiudicare il progetto del legislatore è stata respinta, in quanto si tratta solo di un particolare punto, definito “Autonomo rispetto alle altre questioni“.

Consulta Corte Costituzionale salva il reato di ingresso e soggiorno illegale di stranieri, l’omessa depenalizzazione da parte del governo è legittima

La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale in territorio italiano da parte del governo è legittima. Così la Corte Costituzionale si è espressa nuovamente rigettando le motivazioni del Tribunale di Firenze che aveva ipotizzato la violazione dell’Art. 76 della Costituzione che consente al Parlamento la delega sulle funzioni legislative. Come si legge nella sentenza della Consulta, non solo la violazione non sussiste perchè “Trattasi di delega in minus” ma non determina neanche lo stravolgimento della legge di delegazione.

L’omissione quindi è legittima perchè non compromette il quadro normativo, nel quale sono state inserite altre depenalizzazioni di reato, e non pregiudica l’intero progetto. Resta quindi in vigore alle stesse condizioni precedenti il reato di ingresso clandestino e di permanenza irregolare che sarà quindi punito, come prevede la legge con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro, mantenendo la scelta del governo autonoma, come si era già espressa in precedenza anche la Commissione Giustizia della Camera.