Ingrid, moglie di Luca Barbarossa: chi è? L'amore scoccato a Parigi, poi Roma ha fatto da cartolina per la loro storia. Il matrimonio nel 1999

Da sempre molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, Luca Barbarossa in rare occasioni si è sbottonato, parlando della moglie e dei suoi amati figli. Dal 1999, il cantante è sposato con Ingrid Salvat, con il quale ha avuto tre figli: Valerio, Flavio e Margot. Sono poche le informazioni che abbiamo sulla moglie di Luca Barbarossa, proprio perché il cantante ha sempre voluto tenere privata la sua vita sentimentale e familiare. Sappiamo però che i due si sono conosciuti negli anni ’90 un po’ per caso: lei, infatti, ha origini francesi e quando è scoccato l’amore viveva a Parigi. Ingrid era, all’epoca, amministratrice di una catena di negozi di Dolce & Gabbana proprio nella capitale francese. Non aveva idea di chi fosse Luca Barbarossa e della sua popolarità in Italia.

Ingrid Salvat, moglie Luca Barbarossa e figli/ Il cantante: "l’ho conquistata con un concerto di Paolo Conte"

Proprio durante una festa del brand, a Parigi, i loro sguardi si sono incrociati ed è stato amore. “All’inizio ho provato a scappare da relazioni importanti” ha raccontato a “Oggi è un altro giorno” il cantante. Poi, però, si è reso conto del fatto che una donna come Ingrid non gli sarebbe ricapitata e per questo ha fatto di tutto per convincerla che faceva sul serio e che poteva fidarsi di lui. Non è stato affatto semplice, come ricordato dall’artista, ma alla fine ci è riuscito e quella splendida donna ha deciso di fidarsi di lui e dei suoi sentimenti.

Ingrid, moglie e figli di Luca Barbarossa: nel 1999 le nozze

Luca Barbarossa, dopo essersi innamorato di Ingrid Salvat e aver capito di voler costruire qualcosa di importante con lei, che andasse ben oltre il semplice rapporto fisico, l’ha invitata ad un concerto di Paolo Conte, facendole inoltre conoscere la “sua” Roma, la città nella quale è nato e cresciuto. Proprio durante quel concerto tra loro è nato qualcosa di più serio e importante e presto la moglie di Luca Barbarossa ha lasciato Parigi per trasferirsi in Italia, dove i due si sono poi sposati nel 1999. Negli anni, poi, sono nati i loro tre splendidi figli.