Ingrid Muccitelli “Stetti una settimana senza nome”/ “In Rai grazie a Michele Guardì”

Ingrid Muccitelli, volto noto di casa Rai, è stata ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha raccontato un aneddoto molto curioso sul suo nome: “Per una settimana non ho avuto un nome. Doveva arrivare Luigi e invece nacque la femminuccia, mio padre e mio zio iniziarono ad urlare diversi nomi, Francesca, Maria… poi intervenne mia madre che disse che voleva chiamarmi Maia, bellissimo nome, suonava bene Maia Muccitelli. Ma dissero tutti di no dicendo che mi avrebbero preso in giro chiamandomi Ape Maia, e venne fuori Ingrid. Tutto questo è durato una settimana, poi mia madre disse di andarmi a registrare all’anagrafe, e poi mi registrarono con il nome di Ingrind, dieci anni col nome sbagliato”.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Dopo la lite con Roberta, arriva l'abbraccio con...

Sul suo approdo in tv: “Mi sono laureata e subito dopo sono andata a La7 come stagista, io da bimba volevo fare la benzinaia, mi piaceva l’odore della benzina, poi volevo fare la baby sitter. In seguito ho capito che dovevo avere qualche ambizione più importante, ed ho pensato a pediatria e medicina. Poi ho capito che gli ospedali non facevano per me, mi impressionavo sempre e mi sono iscritta a scienza delle comunicazioni, e volevo fare giornalismo o marketing”.

Marina La Rosa: "Mio padre assente, ma l'ho perdonato"/ "Pietro Taricone e io..."

INGRID MUCCITELLI: “HO INIZIATO A LA7 COME STAGISTA POI…”

“Poi ho iniziato a fare La7 come stagista e da lì mi buttarono in video per fare Omnibus estate, andai bene, fui presa, poi Omnibus weekend. Un giorno arrivò una telefonata dell’avvocato Michele Guardi, io pensavo fosse uno scherzo ed ho riattaccato il telefono: sarò sempre grata a Guardì perchè grazie a lui sono entrata in Rai, quel giorno mi ha segnato, non lo dimenticherò mai”.

Salvo Sottile ha replicato: “Anche io ho ricevuto una chiamata da Michele Guardì perchè ero stato licenziato e gli sono grato”. Chiusura di Ingrid Muccitelli dedicata ad un aneddoto riguardante Linea Verde: “Mi piacevano i cavalli, un giorno non c’era molto tempo, sono salita sul cavallo, si è imbizzarrito, io sono rimasta agganciata ma dopo secondi mi ha buttata giù, sono caduta e fortunatamente è andata bene”.

Eros Ramazzotti: "Papà era sicuro sarei diventato famoso"/ "Mamma non mi appoggiava"

© RIPRODUZIONE RISERVATA