Ingrid Pfaundler e figli Gustavo Thoeni/ “La diversità ci tiene insieme da 50 anni”

Ingrid Pfaundler, Petra Maria, Susanne e Anna sono la moglie e i figli di Gustavo Thoeni, ex sciatore alpino e allenatore di sci alpino che ha allenato Alberto Toma. Il campione di sci è felicemente sposato da tantissimi anni con Ingrid Pfaundler, la donna e madre dei suoi figli. Una carriera di grandi successi e primati per Gustavo, fuoriclasse di tutti i tempi dello sci alpino che parlando proprio della moglie ha confessato dalle pagine di Famiglia Cristiana: “la famiglia di mia moglie viveva poco lontano dalla mia. Ci siamo fidanzati che io avevo 21 anni, Ingrid 18. Quattro anni dopo ci siamo sposati. Ero spesso in trasferta, anche per periodi lunghi, d’inverno per le gare, e d’estate per gli allenamenti sui ghiacciai del Sudamerica”.

L’ex campione di sci per parecchi anni è stato lontano da casa per gare e competizioni, ma a prendersi cura delle figlie c’è sempre stata lei: la moglie Ingrid Pfaundler. “Toccava a lei prendere le decisioni importanti per la famiglia. Quando sono nate le nostre tre figlie, a crescerle è stata soprattutto lei. Siamo molto diversi, ma è proprio la diversità il segreto che ci tiene insieme da cinquant’anni” – ha detto il campione.

Ingrid Pfaundler e Gustavo Thoeni: nonni di 11 nipoti

Proseguitò alla grande la storia d’amore tra Gustavo Thoeni e Ingrid Pfaundler. Dalla loro unione sono nate tre splendide figlie: Petra Maria, Susanne e Anna che gli hanno regalato 11 nipoti. Proprio così, l’ex campione di sci oggi è nonno a tempo pieno come ha raccontato: “non so se è più faticoso fare lo sciatore professionista o il nonno. So che con loro mi diverto moltissimo – naturalmente insieme guizziamo tra i paletti – ma poi, quando arriva la sera, io e mia moglie siamo contenti di restituirli ai genitori”.

Infine parlando di come è cambiato lo sci in tutti questi anni ha sottolineato: “ci vogliono passione, umiltà, disciplina, sacrificio. Devi saper stare all’aperto anche quando c’è freddo. A sciare si va alla mattina presto, perché d’inverno fa subito buio. E devi avere pazienza perché i risultati non arrivano subito. Ma la fatica degli allenamenti è compensata dal fatto che sciare è prima di tutto un divertimento”.



