Ingrid Salvat, moglie Luca Barbararossa, chi è?/ “Lei è la musa di Passame er sale”

Ingrid Salvat, chi è la moglie Luca Barbararossa?

Ingrid Salvat è la moglie del cantautore romano Luca Barbarossa, una donna che ha passato la sua vita lontana dai riflettori, se non in qualche sporadica occasione pubblica al fianco del marito, e dal gossip. Le poche cose che si sanno di lei sono quelle che ha raccontato il suo stesso marito che ha conosciuto a Parigi ormai oltre vent’anni fa e che da allora non l’ha mai lasciato. I due sono sposati dal 1999 e dal loro amore sono nati tre figli ovvero Margot, Valerio e Flavio. All’epoca del loro primo incontro lei era amministratrice di una catena di negozi di Dolce e Gabbana nella Capitale francese e di lui non sapeva niente, era il 1997 ed entrambi partecipavano a una festa a casa di amici. Solo un mese dopo lei seppe che quel ragazzo italiano che l’ha conquistata era un cantante di successo.

Lei è la musa di Passare er sale

Un mese dopo Ingrid Salvat venne a trovarlo in Italia e capì di aver conosciuto Luca Barbarossa, l’uomo che Ingrid Salvat sposò nel 1999 lasciandosi alle spalle Parigi, la sua vita e il suo lavoro per seguirlo a Roma dove vive da sempre proprio il cantautore. Il loro è un amore saldo che continua ad andare avanti a gonfie vele ma non senza superare ostacoli e problemi come lui stesso ha voluto spiegare o, meglio, cantare nella canzone che ha presentato al Festival di Sanremo del 2018, “Passame er sale”, brano scritto in romanesco che racconta di un amore vero verso sua moglie, una vera e propria dichiarazione che si è tradotta in un monologo che la donna ha sicuramente apprezzato.



