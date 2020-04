Ingrid Salvat, moglie Luca Barbarossa/ Amore ventennale cantato in “Passame er sale”

Il grande Luca Barbarossa, cantautore romano classe 1958, è sposato con la sua bella Ingrid. All’anagrafe Ingrid Salvat, è anche conosciuta come Ingrid Barbarossa. Della dolce metà dell’autore di “Portami a ballare”, si sa ben poco in realtà, se non il fatto che i due siano sposati da più di venti anni, precisamente dal 1999. Dopo il matrimonio, sono arrivati anche tre splendidi figli, leggasi Margot, e i due ometti di casa, Valerio e Flavio. Un amore che va a gonfie vele quello fra Luca e Ingrid, come dimostrato anche dalla recente dedica d’amore da urlo dello stesso Luca nei confronti della sua consorte. In occasione dell’edizione del Festival di Sanremo del 2018, in cui appunto partecipò proprio Barbarossa, questi decise di omaggiare la sua Ingrid con la canzone “Passame er sale”: “In questi giorni – aveva twittato una foto Barbarossa due anni fa – parlo spesso della storia d’amore raccontata da ‘Passame er sale’. Eccola qui”.

INGRID SALVAT BARBAROSSA: UN AMORE INIZIATO NEL 1997

Il brano del 2018, cantato tutto in romanesco (come intuibile del resto dal titolo), racconta degli alti e bassi di un amore che dura da molti anni. “In genere si racconta l’amore che nasce o quello che finisce – aveva detto a riguardo lo stesso autore, intervistato dai microfoni del Corriere della Sera – qui c’è la fase della crescita. Parlo a mia moglie con cui sto da circa 20 anni”. “Questa canzone parla d’amor – aveva poi aggiunto a Tv Sorrisi e Canzoni – non quello che si vive nella fase dell’innamoramento, ma quello che ci accompagna per tutta la vita in un crescendo di sentimenti. Quello profondo, che attraversa i momenti più difficili. Quello dell’allontanamento e dei riavvicinamenti, che resiste ai figli che crescono e al tempo che passa”. Ingrid è di origini francesi e fra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine dopo essersi visti ad una festa a Parigi. Inizialmente la futura moglie di Barbarossa non sapeva della popolarità dello stesso in Italia, scambiandolo quasi per un “ragazzino” per poi ricredersi una volta giunta nel Belpaese. Dopo essersi conosciuti, nel 1997, si sono sposati due anni dopo a Roma, e Ingrid, che lavorava come amministratrice di una catena di negozi di Dolce & Gabbana a Parigi, ha lasciato tutto per trasferirsi in Italia.



