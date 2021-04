Ingrid Salvat, moglie Luca Barbarossa/ I tre figli: Valerio, Flavio e Margot

Ingrid Salvat è la moglie di Luca Barbarossa. Il cantautore romano e la moglie francese si sono sposata il 17 aprile 1999 e hanno da poco festeggiato 22 anni di matrimonio. In una recente intervista a Verissimo ha parlato dell’inizio delle relazione con Ingrid, conosciuta a Parigi durante una cena da amici: “Quando ci siamo incontrati io difendevo la mia vita da single… Sapevo che mi avrebbe incastrato. Ho cercato di scappare da lei per un anno, lei poi è venuta a Roma e ha detto: “Se funziona resto, se non funziona me ne vado” ed è rimasta. Ogni anno, in occasione del loro anniversario, Luca Barbarossa manda alla moglie un biglietto con scritto “non funziona”, che ha portato bene per tutti questi anni. “Sono disposto a tutto per vederla sorridere, ma avevo capito che dietro quel sorriso c’era un generale di ferro. Noi la chiamiamo il generale De Gaulle, ci mette tutti in riga a casa”, ha detto l’artista guardando una foto della moglie.

LUCA BARBAROSSA/ "Adriano Panatta il mio mito. Sono tuttora un artista di strada"

Ingrid Salvat e Luca Barbarossa: 22 anni insieme e tre figli

Luca Barbarossa e Ingrid Salvat si sono sposati quando la moglie era già incinta di Valerio, il primo dei tre figli della coppia, nato nel 1999. Nel 2001 è nato Flavio e nel 2009 la terzogenita Margot. La famiglia vive nel quartiere di Monteverde di Roma. Luca Barbarossa e la moglie tengono molto a proteggere la privacy della loro famiglia: sul profilo Instagram del cantante c’è solo una foto della figlia Margot, scattata ormai cinque anni fa a Ostia. “Siamo due genitori sempre allineati. Siamo attenti alle regole, al rispetto… io credo che essere un genitore ti porti necessariamente a commettere degli errori… se dai troppo, se dai poco… Io sento il dovere di assecondare le passioni dei miei figli. Un modo terribile di essere genitore è non ascoltare le loro passioni. I figli bisogna accettarli per quello che sono, per le loro aspirazioni e i loro sogni”, ha detto Luca Barbarossa a Verissimo parlando dei suoi figli.

LEGGI ANCHE:

Ingrid Salvat, moglie Luca Barbarossa/ "Conquistata con fettuccine e tartufo"Luca Barbarossa/ "Vado a caccia di talenti e la mia famiglia è il mio punto di forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA