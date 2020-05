Ingrid Salvat, moglie Luca Barbarossa/ Il cantante, “Ha un caratterino…”

Pubblicità

INGRID SALVAT, IN PASSAME ER SALE L’AMORE CON LUCA BARBAROSSA

Ingrid Salvat vive un matrimonio felice con Luca Barbarossa: la moglie e il noto cantante hanno dato alla luce tre figli, Margot, Valerio e Flavio. I due si sono conosciuti invece nel ’99 e Barbarossa ha dedicato alla donna della sua vita Passame er sale, la hit del 2018 che ha presentato al Festival di Sanremo di quello stesso anno. “Questa canzone parla d’amore”, ha detto Luca a Sorrisi in quel periodo, “Non quello che si vive nella fase dell’innamoramento, ma quello che ci accompagna per tutta la vita in un crescendo di sentimenti. Quello profondo, che attraversa i momenti più difficili. Quello dell’allontanamento e dei riavvicinamenti, che resiste ai figli che crescono e al tempo che passa”. Non sappiamo molto di più su Ingrid: la sua riservatezza la tiene molto distante dal mondo dello spettacolo e persino dalla vita sui social. Questo non le impedisce però di diventare una musa per il marito artista. Da quanto ne sappiamo però i due si sono conosciuti a Parigi, durante una festa. Ingrid non sapeva di avere di fronte un cantante più che popolare e lo ha scoperto solo quando ha scelto di andarlo a trovare nella sua amatissima Roma. Due anni dopo, i due hanno scelto di sposarsi nella Capitale: lei, per amore, ha lasciato il suo lavoro come amministratrice dei negozi di Dolce e Gabbana a Parigi.

QUELL’IMPEGNO SPESO PER VIA MARGUTTA

Ingrid Salvat ha origini catalane e francesi e per questo agli occhi del marito Luca Barbarossa ha un bel caratterino con cui fare i conti. “In ognuno di noi scorrono molti tipi di sangue, è una cosa bellissima”, ha detto tempo fa il cantante a Fare Music. La canzone Passame er Sale che ha voluto dedicare alla sua Ingrid “Fotografa la storia d’amore della mia vita, quella di veder crescere i nostri figli con gli occhi del mondo”. Non è la prima volta che Barbarossa dedica un brano ad una delle donne della sua vita. Nel ’92 infatti ha realizzato Portami a Ballare come omaggio alla madre. Quando la romana via Margutta ha visto andare via molti dei pittori e degli artigiani storici, Barbarossa e la moglie hanno scelto di mantenere viva la memoria di quel patrimonio capitolino. “Mia moglie Ingrid è francese e ha raccolto in un sito, con foto e racconti, l’elenco delle botteghe che ancora resistono”, ha detto il cantante tempo fa a La Repubblica, “il mondo le ammira, ma è come se non ne fossimo consapevoli”. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Luca Barbarossa sarà uno degli ospiti che vedremo in Un, Due, Tre… Fiorella!, l’evento in replica che andrà in onda su Rai 1 in prima serata. Lo rivedremo cantare proprio il brano che ha dedicato alla moglie?



