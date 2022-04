Ingrid Schulerud, chi è la moglie di Jens Stoltenberg/ Ex ambasciatrice e…

Chi è Ingrid Schulerud? Questa è la domanda che si stanno ponendo tante persone in questo momento. La donna, infatti, è la moglie del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ospite questa sera del solito appuntamento su Rai 3 con Che tempo che fa, programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio.

Ingrid Schulerud è sposata con Jens Stoltenberg da tanti anni ormai. La coppia ha due figli, un maschio e una femmina, ma ha sempre preferito tenerli lontano dai riflettori. Anche il rapporto di coppia non è mai stato ostentato davanti ai fotografi. Basti pensare che la donna, ambasciatrice, ha preferito non accompagnare il marito primo ministro norvegese durante le visite ufficiali di Stato durante il suo primo mandato. L’unica eccezione è stata registrata nel 2001, quando accompagnò Stoltenberg in una visita in India.

Ingrid Schulerud, chi è la moglie di Jens Stoltenberg

Figlia di un noto autore e personaggio radiofonico e nipote di una grande autrice di libri per bambini, Ingrid Schulerud ha frequentato la Oslo Cathedral School ed è lì che ha incontrato Jens Stoltenberg, quando entrambi avevano 17 anni. E ci fu un “derby” politico: lei sconfisse il suo futuro marito nelle elezioni per il Rappresentante per l’Unione Nazionale degli Studenti, entrambi in corsa per il Partito Socialista di Sinistra.

Dopo aver visitato in lungo e in largo l’America Latina, Ingrid Schulerud è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Internazionale per studiare l’impatto ambientale dei progetti della Banca Mondiale. Nel 1990, durante la sua esperienza all’ambasciata norvegese in Ungheria, decise di tornare in patria quando il marito fu nominato Segretario di Stato presso il Ministero dell’Ambiente. Ha ricoperto diverso incarichi, in particolare in materie relative ai Paesi Baltici e all’Europa Centrale. Ingrid Schulerud è stata vicedirettrice generale per l’Europa centrale e il finanziamento del SEE presso il ministero degli Affari esteri in Norvegia fino a diventare l’ambasciatore norvegese in Belgio nell’aprile 2015. L’incarico è durato fino al 2019.

