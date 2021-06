Inizio Europei 2020/ UEFA Euro 2020, la gara inaugurale, favoriti, orari

Gli Europei 2020, pur con un anno di ritardo, sono pronti a iniziare! Oggi alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra Italia e Turchia, con gli azzurri che avranno l’onore di far partire ufficialmente la rincorsa alla Coppa. Dopo il rinvio a causa della pandemia può dunque finalmente prendere il via l’Europeo “itinerante”, Roma sarà una delle 11 città che ospiteranno l’Europeo UEFA 2020, insieme a Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e San Pietroburgo. Un’idea che l’UEFA ha portato avanti nonostante le difficoltà sanitarie e ottenendo anche la riapertura al pubblico degli stadi. All’Olimpico stasera sono previsti circa 14.500 spettatori, in rappresentanza del 25% della capienza dello stadio. I cancelli apriranno dalle 18 e saranno molteplici in tutta Europa le celebrazioni e gli omaggi all’evento, compreso quello di Google che ha dedicato il suo ormai famoso “Doodle“, la testata del motore di ricerca, proprio all’atteso inizio di Euro 2020.

INIZIO EUROPEI 2020, 60 ANNI DI STORIA

L’idea dell’Europeo “itinerante” è nata proprio per celebrare quello che sarà il 60esimo anniversario dei campionati Europei di calcio. Il trofeo assegnato alla squadra vincitrice si chiama ufficialmente Coppa Henri Delaunay in onore del primo segretario generale dell’UEFA e promotore della prima edizione della manifestazione. La Coppa in palio è in argento puro, pesa 12 kg ed è alta 60 cm. Arrivato ai 60 anni di età, si è voluto celebrare l’Europeo con un torneo che possa toccare alcune delle principali città del continente, con “Final 4“, semifinali e finale, in programma in quello che è considerato il tempo per eccellenza del calcio nel Vecchio Continente, lo stadio inglese di Wembley. Le partite in totale saranno 51, fase a gironi con 6 gruppi da 4 squadre, poi eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi: è la seconda edizione degli Europei allargati da 16 a 24 squadre, la prima è andata in scena in Francia nel 2016, con i padroni di casa che vennero sconfitti allo stadio di Saint Denis dal Portogallo, che si presenta dunque all’appuntamento con i galloni di campione in carica.

INIZIO EUROPEI 2020, FRANCIA FAVORITA

I francesi sono riusciti comunque a riscattarsi trionfando nella Coppa del Mondo del 2018 e si presentano da grandi favoriti all’appuntamento. Volendo creare una griglia di partenza in stile automobilistico, nella caccia al trofeo i transalpini partono sicuramente in pole position affiancati dal Belgio, con i Diavoli Rossi desiderosi di vendicare la sconfitta nella semifinale Mondiale di 3 anni fa. Alle loro spalle, in “seconda fila” la Spagna, ormai da oltre un decennio sempre competitiva e vincitrice delle recenti edizioni del 2008 e del 2012, e la giovane Inghilterra maturata dopo il quarto posto ottenuto nel Mondiale russo. Quindi in terza fila Germania e Italia, coi tedeschi che chiuderanno l’era del CT Low e che non vanno mai sottovalutati e gli azzurri che si presentano sulle ali di una straordinaria serie positiva, ma consapevoli di dover partire a fari spenti dopo l’amarezza della mancata partecipazione al Mondiale 2018. Quindi occhio alle outsider come lo stesso Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo, l’Olanda e la Croazia finalista ai Mondiali. Sarà una festa del calcio e dello sport, luci sull’Olimpico a partire da questa sera!

