Le delibere regionali sul calendario scolastico 2025/2026 sono state pubblicate, e hanno così annunciato le date di inizio del nuovo anno educativo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inoltre stabilito le festività nazionali che interesseranno l’anno 2025/2026. Gli studenti potranno infatti assentarsi da scuola durante le seguenti ricorrenze: Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale e Santo Stefano (25-26 dicembre), Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo, Festa della Repubblica (2 giugno) e la festa del Santo Patrono locale.

In realtà, la programmazione definitiva dipenderà dalle singole delibere regionali, che sono ancora in corso di pubblicazione.

Quando inizierà la scuola regione per regione

La maggior parte delle regioni italiane darà il via agli istituti scolastici il giorno 15 settembre 2025, giorno scelto da ben dieci luoghi: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. In Calabria e in Puglia l’avvio è stato invece posticipato al 16 settembre.

Per il momento non ci sono ancora informazioni sulla Basilicata, dato che non è stata pubblicata la delibera regionale. L’elenco delle date sarà aggiornato man mano che le amministrazioni locali definiranno i propri calendari scolastici.

Anno scolastico 2024/2025: quando finisce la scuola

In base al territorio regionale, cambierà il termine delle lezioni. Ecco tutte le date previste regione per regione:

venerdì 6 giugno: Emilia-Romagna;

sabato 7 giugno: Abruzzo; Calabria; Campania; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Umbria; Veneto;

martedì 10 giugno: Liguria; Basilicata; Toscana; Valle d’Aosta;

giovedì 12 giugno: provincia di Trento;

venerdì 13 giugno: provincia di Bolzano.

Le date cambiano invece per le scuole dell’infanzia, in cui le attività si concluderanno il 28 o il 30 giugno, con estensione al 31 luglio nella provincia autonoma di Trento.

I ponti e le festività in autunno

L’estate è alle porte ma in molti stanno già pensando al periodo autunnale, quando ricominceranno le scuole e si darà il via a un nuovo anno accademico. Da settembre in poi ci saranno d’altronde due ponti legati a delle festività, che permetteranno agli studenti di fare festa in quei giorni. Il primo è il ponte del 1 novembre: il nuovo calendario scolastico del Trentino ha infatti stabilito che l’attività didattica sarà sospesa da venerdì 31 ottobre 2025 a sabato 1 novembre 2025.

Gli studenti potranno quindi godersi un periodo di vacanza prima di tornare tra i banchi di scuola. I calendari del Trentino sono in realtà ancora in fase di pubblicazione, e potrebbero quindi esserci anche altre sorprese. L’8 dicembre – festa nazionale – cade quest’anno di lunedì, e garantirà quindi 3 giorni di relax che inizieranno il sabato precedente.