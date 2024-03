Innalzamento del livello del mare, record nel 2023: +7,6 millimetri/ Nasa: “Cambiamenti climatici e…”

La Nasa ha registrato un salto storico nell’innalzamento del livello del mare nel 2023: 7,6 millimetri. Per fare un confronto, la velocità media negli ultimi cinque anni è stata di 4-5 millimetri all’anno, come spiega Le Figaro. In poco più di tre decenni, l’aumento medio annuo è stato di 3,4 millimetri. Secondo gli scienziati, non è detto che questo “salto” riveli una tendenza di fondo: gli esperti preferiscono infatti rimanere cauti e dare risultati certi all’incirca dopo cinque anni. Tre fattori fondamentali giocano nell’innalzamento del livello del mare: la dilatazione termica delle acque, lo scioglimento dei ghiacciai montani e quello dei poli. Le temperature superficiali hanno raggiunto un nuovo record lo scorso anno e questo potrebbe essere, insieme all’accelerazione dello scioglimento dei ghiacci, parte dell’accelerazione osservata nel 2023.

L’aumento, secondo gli studiosi, sembra essere dovuto anche a El Niño, un episodio climatico ricorrente che ha la sua origine nel riscaldamento delle acque equatoriali dell’Oceano Pacifico. Durante “gli anni del Niño, gran parte della pioggia che normalmente cade sulla terra finisce nell’oceano, il che aumenta temporaneamente il livello del mare”, ha detto Josh Willis, ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California (Stati Uniti). Josh Willis ricercatore della NASA, ha utilizzato misurazioni di altri satelliti (Sentinel-3A e 3B, ERS-1, 2, Envisat e in particolare CryoSat-2) e ha confrontato ciò che sta accadendo negli oceani dei due emisferi. L’aumento del livello del mare si registra di più negli oceani meridionali del pianeta, che sono anche più grandi di quelli settentrionali.

Cambiamento climatico e non solo: cosa contribuisce all’innalzamento del livello del mare

Oltre all’impatto diretto del cambiamento climatico, “un piccolo contributo all’innalzamento del livello del mare viene dallo sfruttamento delle falde acquifere nel subcontinente indiano e in California (Stati Uniti). Si stima attualmente che questo fenomeno potrebbe aggiungere circa dieci centimetri all’innalzamento del livello del mare legato al clima nel 21° secolo” aggiunge Gonéri Le Cozannet, ricercatore del BRGM e coautore del 6° rapporto dell’IPCC, come riporta Le Figaro. L’innalzamento del livello del mare che provoca “fenomeni di sommersione cronica durante l’alta marea è una delle emergenze di adattamento all’innalzamento del livello del mare e riguarda la maggior parte dei centri abitati bassi”, precisa ancora.

Le aree che precedentemente non avevano dovuto confrontarsi con questo fenomeno, si trovano ora sempre più spesso a dover affrontare tale innalzamento. Questo è stato il caso “in Guyana, nel 2020 a Cayenne, o molto recentemente ad Awala-Yalimapo, dove residenti, servizi comunitari e i miei colleghi del BRGM e del CNRS stanno ora osservando le immersioni durante le maree più alte. E nella Francia metropolitana, questi fenomeni di sommersione si osservano sulla costa atlantica, in particolare intorno a La Rochelle” conclude lo studioso.











