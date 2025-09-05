Innamorarsi a Tahiti, il film in onda oggi su Rai 2 in seconda serata. Brielle, la protagonista, esplora i fondali dell'oceano in cerca di tesori

Innamorarsi a Tahiti, il film in onda oggi su Rai 2 in seconda serata, a partire dalle 23, racconta una storia d’amore, come è facilmente intuibile dal titolo della pellicola diretta da John Lyde. Con Lary Muller, Oran Stainbrook, Tim Threlfall, Tatum Chiniquy e James Gaisford come protagonisti, il film ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico: la trama è infatti significativa ma leggera e la location splendida. Le acque cristalline di Tahiti, infatti, non possono far altro che far innamorare gli spettatori e allo stesso modo anche la storia che nascerà tra i due protagonisti.

La pellicola è stata girata nel 2023 con la regia di John Lyde, regista originario dello Utah dove è nato nel 1976. La protagonista del film, che interpreta la bella e coraggiosa Brielle, è la talentosa Lary Muller, nata in Germania e conosciuta appunto per il ruolo nel film Innamorarsi a Tahiti, progetto al quale ha lavorato nel 2023.

Innamorarsi a Tahiti, la trama del film oggi in onda su Rai 2

Innamorarsi a Tahiti racconta la storia di Brielle, interpretata da Lary Muller. La giovane protagonista è una guida per turisti e organizza gite in barca, mentre si occupa del padre malato con cura e devozione, cercando di non fargli mancare nulla. La grande passione di Brielle, che nuota quotidianamente tra le acque cristalline di Tahiti, è quella di cercare i tesori smarriti tra i fondali dell’oceano. Un giorno, mentre esplora i fondali di Tahiti, trova un anello della Marina americana e seguendo le tracce e gli indizi che arrivano da quell’anello, incontra Marcus, un militare che cercava appunto quell’anello ormai da tempo. I due si conoscono e condividono sempre più segreti e confidenze mentre cercano anche un altro secondo anello, passando insieme molto tempo, fino ad innamorarsi.