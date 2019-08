Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film con Michaela McManus (28 agosto)

Il film Innamorarsi a Valentine andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, dalle 16:30 circa in poi. Dal genere commedia e drammatico, la pellicola è stata distribuita tre anni fa e destinata al piccolo schermo. La regia è di Terry Cunningham, mentre Michaela McManus è la protagonista. Il cast raccoglie inoltre attori come Diogo Morgado, James Ksicki, Hunter Cross, Danny Rios, Maryanne Nagel, John Eby, brian Bartels e Keith Benford. La trama invece è tratta dal romanzo omonimo scritto da Irene Brand, con un adattamento realizzato da Bryar Freed. Da notare che il titolo originale è Love Finds You in Valentine, letteralmente L’amore di trova a Valentine.

Innamorarsi a Valentine, la trama del film

La trama di Innamorarsi a Valentine accende i riflettori su Kennedy Blaine, un giovane avvocato ormai rimasta orfana dei genitori. La scomparsa dei familiari le darà la possibilità di ereditare una fattoria nella cittadina di Valentine, il Circle Cross. Sembra però che la fortuna non sorrida troppo alla giovane ereditiera, visto che secondo il cugino che cura l’amministrazione dell’attività, il circolo è in realtà sull’orlo del fallimento a causa di una grave perdita economica. Kennedy però vuole tentare il tutto per tutto e sceglie di raggiungere la fattoria per assicurarsi che la situazione sia davvero disastrosa come sembra. Anche se il suo intento in realtà è vendere la proprietà del Nebraska, visto che ha già trovato un compratore disposto a siglare il contratto di acquisto. Scopre che invece le cose stanno in modo diverso. Potrà contare sull’aiuto del custode Derek Sterling e della madre di quest’ultimo, June, per riportare alla gloria l’immobile e trasformarlo in una preziosa fonte di reddito. Sarà fra l’altro il fascino di Derek a spingerla a cambiare idea, oltre alle emozioni trascorse durante l’estate. Scoprirà presto però che qualcuno è intenzionato a mandarla via ad ogni costo, mentre il passato di Derek le rivelerà presto qualcosa di sorprendente e doloroso nei suoi confronti.

