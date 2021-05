Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film con Michaela McManus

Innamorarsi a Valentine va in onda dalle ore 16.40 di oggi, 31 maggio, su Canale 5. Il film, girato nel 2016 da Terry Cunningham, ha come scopo principale quello di raccontare una storia drammatica e sentimentale, mettendo così al centro di ogni cosa solo ed esclusivamente i sentimenti dei protagonisti con le loro tribolazioni e i loro rispettivi problemi, fornendo così anche degli spunti di riflessione piuttosto interessanti e in grado di aprire un varco all’interno della coscienza degli spettatori, facendo così in modo che questi restino coinvolti fino alla fine della pellicola. Tra i protagonisti principali del film troviamo Michaela McManus e Diogo Morgado.

Innamorarsi a Valentine, La trama

La trama del film Innamorarsi a Valentine ruota attorno alle vicende di Kennedy, giovane avvocato di successo che vive a Los Angeles, completamente inglobata in una routine che una città di questo tipo richiede. Alla morte dei genitori, Kennedy eredita da loro un ranch nel Nebraska, precisamente a Valentine. Tuttavia, ella è convinta di non essere tagliata per questo tipo di vita, motivo per il quale cominciano ad insorgere molteplici dubbi su questo tipo di scelta. Dopo aver pensato a questo tipo di eventualità, Kennedy decide che vuole vendere il ranch al miglior offerente: tuttavia, sarà costretta a recarsi di persona per curare da vicino l’affare. Una volta giunta sul posto, deciderà di trascorrere l’estate lì, ammaliata dalla natura, dai profumi e dai paesaggi che almeno per un po’ la sottraggono dal caos della routine di tutti i giorni. Una volta lì, Kennedy si innamora di Derek, un ragazzo che per anni ha curato il ranch, e cerca inoltre di portare la pace tra le famiglie dei rispettivi genitori, i quali si sposarono contro la volontà di tutti, facendo così in modo che nascessero delle discordie che si protrassero per anni, addirittura fino all’arrivo di Kennedy.

La giovane ragazza è felice e sente finalmente un vero e proprio attaccamento a quella terra che prima tanto disprezzava, motivo per il quale decide di rimanervi. Tuttavia, quando meno se lo aspetta, cominciano ad arrivarle molteplici minacce: è evidente dunque che qualcuno non sia intenzionato a fare in modo che lei resti lì, decidendo quindi di cacciarla. Kennedy, prima di essere una ragazza ormai abituata a questo stile di vita così lontano dalle sue abitudini, è soprattutto un avvocato: decide quindi di ricevere le minacce e di cercare di capire chi possa celarsi dietro queste, cominciando così una serie di indagini personali per risalire al colpevole.

