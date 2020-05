Innamorarsi ad Amsterdam/ Su Rai 2 il film con Vladimir Burlakov (oggi, 2 maggio)

Pubblicità

Innamorarsi ad Amsterdam va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Germania nel 2017 dalla casa cinematografica della Provobis Gesellschaft fur Film und Fernsehen in collaborazione con ARD Degeto. La regia del film è stata affidata a Florian Froschmayer, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Thomas Kirdorf, il montaggio è stato eseguito da Claudia Klook e le musiche della colonna sonora sono state composte da Steffen Kaltschimd. Nel cast sono presenti tra gli altri Vladimir Burlakov, Bracha von Doesburgh, Rita Russek, Hans Joachim Heist e Reinout Bussemaker.

Innamorarsi ad Amsterdam, la trama del film

Ecco la trama di Innamorarsi ad Amsterdam. Ci troviamo in Germania dove vive un uomo di nome Max che è diventato un ottimo avvocato dalle belle speranze. Una professione che lui ha voluto intraprendere per soddisfare il proprio papà e anche soprattutto per gettare le basi per il suo passaggio alla guida dell’azienda familiare. Tuttavia nel suo animo Max sa benissimo di avere ben altre aspirazioni e che probabilmente questo genere di vita non gli permetterebbe di essere felice come invece vorrebbe.

A pochi giorni dal momento in cui suo padre dovrebbe andare in pensione lasciando così il posto al figlio, quest’ultimo palesa ai propri genitori l’intenzione di non proseguire in questa strada piuttosto di voler intraprendere altre esigenze di natura professionale. Notando un certo malessere da parte della propria famiglia che vorrebbe in ogni modo convincerlo nel riprendere quelli che erano i progetti che erano stati previsti per lui, Max decide di lasciare la Germania ed in particolar modo di andare a vivere ad Amsterdam.

Pubblicità

La sua decisione è frutto soprattutto della consapevolezza che per iniziare completamente da zero una nuova vita e soprattutto nuovo percorso professionale debba essere lontano dai propri genitori. L’esperienza in terra olandese si dimostra subito molto gratificante anche se il suo carattere piuttosto chiuso si scontra in diverse occasioni con quella che è la mentalità olandese invece molto più aperta e libertina. Tuttavia Max si trova subito a suo agio nella città olandese in quanto fa la conoscenza della bella Sophie ossia la proprietaria di uno snack bar che si trova nella strada che solitamente frequenta. Tra i due è subito palese un certo feeling tant’è che diventano una coppia che condivide con grande serenità e felicità la quotidianità.

In occasione del suo trentesimo compleanno si fanno trovare davanti all’appartamento dove lui vive i propri genitori decisi non solo a riportarlo in patria ma anche e soprattutto a convincerlo nel prendere il comando della società familiare. Dopo aver tentato lungamente di convincere il proprio figlio, i genitori decidono di ripartire ma durante il tragitto necessario per raggiungere l’aeroporto hanno un incidente stradale investendo un ciclista che si dimostra essere il padre di Sophie. Da questo momento in poi per la coppia avrà inizio una vera e propria Odissea con tante problematiche che potrebbero far saltare per sempre il loro amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA