Innamorato pazzo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

Innamorato pazzo andrà in onda oggi, 22 luglio, arricchendo la programmazione serale di Rete 4, l’inizio è fissato dalle ore 21.30. Ci troviamo di fronte a un film italiano che vede la sua prima uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1981. La pellicola prodotta dalla United Artists Europa vede come direttore di produzione i fratelli Cecchi Gori, di Castellano e Pipolo (al secolo Franco Castellano e Giuseppe Moccia) la regia, quest’ultimi artisti hanno curato anche il soggetto e la bella sceneggiatura. Innamorato pazzo presenta tra il cast di attori delle vere e proprie icone della cinematografia del bel paese, tra di essi si segnalano Adriano Celentano e Ornella Muti (rispettivamente i due interpretano i ruoli di Barnaba Cecchini e Cristina), buona anche la performance artistica di Adolfo Celi a cui il regista ha affidato la parte di Re Gustavo. Il film non è una prima televisiva.

Innamorato pazzo, la trama del film

Eccoci giunti alla trama di Innamorato Pazzo. Cristina è la principessa di un reame immaginario, ella insieme alla sua famiglia è in visita di stato in Italia e precisamente a Roma. Lo sfarzo della famiglia è molto ma il piccolo regno è sull’orlo del fallimento, e per questo i reali hanno deciso di far sposare la bella Cristina con un miliardario che deve le sue fortune alla vendita di armi. La donna è però testarda e poco propensa ad ottemperare agli ordini dei genitori, per questo motivo fugge senza scorta e prende un autobus cittadino. Sul mezzo pubblico fa la conoscenza di un autista simpatico e un pò folle, Barnaba Cecchini. I due iniziano a piacersi ma Cristina sente forte il dovere verso il suo stato e volontariamente ritorna dalla sua famiglia.

Il conducente di autobus che nel frattempo riesce a pensare solo alla bella donna che ha conosciuto, riesce grazie ad un escamotage ad essere invitato alla festa di stato che si tiene in un grande palazzo, qui facendosi passare per un esperto in finanza internazionale riesce a conquistare le simpatie dei genitori della bella principessa. Arriva il momento in cui però servono i soldi per salvare il piccolo staterello, e il tranviere chiede a tutti i romani di auto tassarsi, la risposta è stupefacente e porta in dote i cinquanta miliardi che servono, i soldi riusciranno non solo a salvare lo stato di Re Gustavo ma portano in dote anche l’amore tra Barnaba e la bella Cristina.

