Innamorato Pazzo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

Innamorato pazzo, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Innamorato pazzo vain onda oggi, sabato 11 giugno, su Rete 4 alle ore 21.25. Si tratta di un film del 1981, diretto da Castellano e Pipolo, coppia di registi e sceneggiatori composta da Franco Castellano e Giuseppe Moccia. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, i due danno vita al lungo sodalizio artistico.

Tra i film più noti al cinema e in televisione si ricordano Totòtruffa 62, Il federale, La voglia matta, Il ragazzo di campagna, Il bisbetico domato, Mani di velluto, Grand Hotel Excelsior. Parallelamente lavorano in diversi show televisivi come Studio Uno, Canzonissima e Che domenica amici. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Castellano e Pipolo; la fotografia di Danilo Desideri; le musiche di Bruno Zambrini; la scenografia di Bruno Amalfitano e i costumi di Wayne A. Finkelman. Protagonisti sono due straordinari Adriano Celentano e Ornella Muti.

Innamorato pazzo, la trama del film

Innamorato pazzo ha per protagonista Cristina, principessa di Saint Tulipe, un paese inventato. La ragazza è in visita a Roma con la famiglia reale, che è sul lastrico e sta cercando di recuperare 50 miliardi di lire. Per risolvere la situazione Cristina deve sposare un miliardario, ma la ragazza è una ribelle e si allontana per girare Roma da sola.

Qui conosce un conducente di autobus, Barnaba Cecchini che si innamora subito di lei. Il re di Saint Tulipe viene a sapere che la figlia è sparita e sguinzaglia agenti e poliziotti privati per ritrovarla. Poco dopo però è Cristina a tornare a casa, ma Barnaba tenta di ritrovarla e le dedica una serenata. Grazie alla sua determinazione, riesce a conquistare la principessa e i suoi genitori e i due si fidanzano. Come andrà a finire?

