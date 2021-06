Inni nazionali Danimarca Finlandia, Euro 2020/ Video, testo e traduzione

VIDEO INNO NAZIONALE DANIMARCA, EURO 2020: QUAL È, VIDEO E TESTO

Gli inni di Danimarca e Finlandia saranno il primo momento emozionante della partita che oggi pomeriggio a Copenaghen si giocherà per il girone B degli Europei 2020, un evento speciale perché i danesi sono padroni di casa essendo la loro capitale una delle sedi dell’Europeo itinerante, mentre la Finlandia è al debutto assoluto in una grande competizione, essendosi qualificata per la prima volta a un Europeo o Mondiale. Cominciamo dunque dai padroni di casa: l’inno della Danimarca è ‘Der er et yndigt land‘ (in italiano ‘C’è una terra adorabile’), che per essere precisi è l’inno nazionale civile della Danimarca. Se invece la famiglia reale è presente, viene usato un altro inno, cioè ‘Kong Christian stod ved højen mast’ (‘Re Cristiano stava sull’albero maestro’). Tornando a Der er et yndigt land, il testo di questo inno fu scritto nel 1819 da Adam Oehlenschläger (1779-1850), letterato danese, che partecipò ad un concorso per la realizzazione di un inno nazionale su un motto latino di Orazio. La prima versione aveva dodici strofe, poi è stata accorciata mantenendo solo la prima, la terza, la quinta e l’ultima. La musica fu composta da Hans Ernst Krøyer e nel 1844 divenne il secondo inno della Danimarca, affiancando quello della famiglia reale.



VIDEO INNO NAZIONALE FINLANDIA, EURO 2020: IL MAAMME E LA SUA PARTICOLARITÀ

Parlando ancora degli inni in vista di Danimarca Finlandia, dobbiamo naturalmente adesso presentare quello degli ospiti, che è bilingue: ‘Maamme‘ in finlandese o ‘Vårt land’ in svedese, letteralmente “la nostra terra” in italiano. Non vi è una legge che lo abbia dichiarato ufficialmente l’inno nazionale della Finlandia, ma lo è de facto. La canzone fu composta dal compositore tedesco naturalizzato finlandese Fredrik Pacius nel 1848, mettendo in musica la poesia in lingua svedese Vårt land scritta da Johan Ludvig Runeberg nel 1846 come primo capitolo del poema epico Fänrik Ståls sägner (Le avventure dell’alfiere Stål), incentrato sulle vicende della guerra di Finlandia. Giova ricordare che all’epoca la Finlandia era sotto il dominio della Russia zarista, poi con l’indipendenza è stato adottato il bilinguismo per tutelare la minoranza di lingua madre svedese. Nel caso dell’inno, il testo originale era proprio in svedese, dunque un adattamento in finlandese fu realizzato da Paavo Cajander. Nelle esecuzioni pubbliche, in eventi di Stato o sportivi, vengono cantate la prima e l’ultima strofa del testo, ripetute una volta ciascuna a partire dal terzo verso.



