Inno di battaglia/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Inno di battaglia va in onda oggi, giovedì 13 ottobre, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un film biografico e drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1957 da Ross Hunter e diretto da Douglas Sirk. Tra gli attori celebri che compongono il cast sono da annoverare le partecipazioni di Anna Kashfi, Dan Duryea, Martha Hyer e Rock Hudson. Il film ha ottenuto una corposa distribuzione internazionale, in controtendenza rispetto al periodo di produzione. In particolare, la pellicola è stata visibile dal 1957 al 1959 in quasi tutti i principali Paesi europei. La critica cinematografica ha accolto il progetto in maniera neutrale, accettando positivamente i propositi della sceneggiatura ma criticando alcune caratteristiche strutturali.

Il giardino di gesso/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr e Hayley Mills

Inoltre, l’idea di base è orientata su una storia vera, tratta dall’opera autobiografica del protagonista del film uscita praticamente nel medesimo anno. Nel film sono presenti alcune curiose incongruenze ed errori, segnalati su diversi siti presenti sul web. In particolare, è stato evidenziato come i personaggi di nazionalità coreana non sembrano per nulla possedere il reale accento caratteristico di quei luoghi. Inoltre, molti hanno notato come nella scena con il protagonista intento a lavare il piccolo Chu, in una frazione di secondo il bambino dalla vasca passa ad avere già l’accappatoio.

3 Days to Kill/ Su Italia 1 il film prodotto dal grande Luc Besson

Inno di battaglia, la trama del film

Il protagonista della storia di Inno di battaglia è un colonnello realmente esistito di nome Dean Hess, noto componente del gruppo USAF durante il secondo conflitto mondiale nel ruolo di pilota. Il film parte dal momento in cui, a causa di un errore di monitoraggio, l’ufficiale sgancia erroneamente un missile verso la Germania ma nel punto e nel momento sbagliato. Infatti, l’ordigno esplosivo si dirige a tutta velocità verso un orfanotrofio segnando la morte di tantissimi bambini innocenti. A causa della tristezza dell’evento e delle ripercussioni sia professionali che psicologiche, decide di abbandonare momentaneamente il ruolo di pilota veterano e di dedicarsi ad un lungo percorso di recupero che durerà diversi mesi. Dopo delle piccole missioni di ripresa a partire dal 1948 e quando ormai la guerra era terminata, viene finalmente affidato nuovamente a qualcosa di particolarmente impegnativo dal punto di vista bellico. Infatti, due anni dopo la guerra in Corea imperversa e viene quindi spedito nel Paese del conflitto per svolgere principalmente la funzione di guida e addestratore.

Lone Survivor/ Su Italia 1 il film prodotto da Mark Wahlberg

Nello specifico, il progetto prevedeva la formazione di abili piloti dei cacciabombardieri di origini coreane, precisamente del Sud. Nel frattempo, mentre si occupa degli aspetti legati alla missione tornano i fantasmi del triste epilogo dell’ultima missione importante che aveva svolto. Per questa ragione, tentando di trovare sollievo e perdono, utilizza la base come vero e proprio centro di accoglienza per tutti i bambini senza genitori che ne avessero bisogno. Quando ormai l’esercito del Nord Corea era in prossimità delle basi di difesa, Dean riesce egregiamente a guidare i soldati da lui addestrati e al contempo a mettere in salvo presso l’isola di Jeju tutti i bambini ospitati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA