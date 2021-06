Inno Europei 2020/ Video We are the people: “plagio” ai Pinguini Tattici Nucleari?

“We are the people” è l’inno ufficiale degli Europei 2020, i campionati continentali maschili di calcio per rappresentative nazionali inaugurato nella serata di venerdì 11 giugno 2021 a Roma dalla vittoria schiacciante dell’Italia ai danni della Turchia (3-0, autorete di Demiral e gol di Immobile e di Insigne). Le sue note hanno riecheggiato per la prima volta alla presenza dei sedicimila spettatori presenti allo stadio “Olimpico” di Roma e hanno subito conquistato tutti per la melodia orecchiabile e la profondità del testo, che assume un valore decisamente speciale alla luce del periodo difficile che il mondo intero sta attraversando a causa della pandemia di Coronavirus, che imperversa da un anno e mezzo a questa parte.

Il brano è stato scritto dal celebre dj e producer Martin Garrix, dal leader degli U2 Bono Vox (sue le parole della canzone e alcune melodie) e da The Edge, chitarrista degli U2. L’esibizione di ieri a Roma, tuttavia, non è stata caratterizzata dalla loro presenza sul manto erboso dell’impianto di gioco capitolino, bensì dalla loro “assenza”: è stata mandata in onda una performance virtuale prima del fischio d’inizio del match tra gli Azzurri e la Turchia, registrata in studi di motion control a Londra e all’Olimpico di Roma, al fine di ricreare l’ambiente dello stadio in 3D.

“WE ARE THE PEOPLE”, INNO EUROPEI 2020: PLAGIO AI PINGUINI TATTICI NUCLEARI?

Ha già stregato tutti “We are the people”, l’inno degli Europei 2020, anche se molti italiani hanno notato una straordinaria somiglianza, perlomeno nella parte musicale, con un altro singolo di grande successo della nostra musica: “Ringo Starr”, brano che ha consacrato i Pinguini Tattici Nucleari nell’élite della nostra canzone. Subito, soprattutto sui social network, si sono levate le accuse di plagio, con i PTN che hanno accolto con ironia le segnalazioni: d’altro canto, il messaggio veicolato dall’inno di Martin Garrix, Bono Vox e The Edge supera qualsiasi divisione. Non ci credete? Ecco a voi la traduzione testuale del ritornello: “Siamo il popolo che abbiamo atteso, uscito dalle rovine dell’odio e della guerra, un esercito dell’amore così come non lo si è mai visto prima. Siamo il popolo della mano aperta, dalle strade di Dublino a Notre Dame, renderemo il mondo migliore di quanto non lo abbiamo costruito prima”.

TESTO WE ARE THE PEOPLE, INNO EUROPEI 2020

We’re a million volts in a pool of lights

Electricity in the room tonight

Born from fire

Sparks flying from the sun

Yeah, I hardly know you, can I confess?

I feel your heart beatin’ in my chest

If you come with me

Tonight is gonna be the one

‘Cause you’ve faith and no fear for the fight

You pull hope from defeat in the night

There’s an image of you in my mind

Could be mad but you might just be right

We are the people we’ve been waiting for

Out of the ruins of hate and war

Army of lovers never seen before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people of the open hand

The streets of Dublin to Notre Dame

We’ll build it better than we did before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people we’ve been waiting for

Broken bells and a broken church

Heart that hurts is a heart that works

From a broken place

That’s where the victory’s won

‘Cause you’ve faith and no fear for the fight

You pull hope from defeat in the night

There’s an image of you in my mind

Could be mad but you might just be right

We are the people we’ve been waiting for

Out of the ruins of hate and war

Army of lovers never seen before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people of the open hand

The streets of Dublin to Notre Dame

We’ll build it better than we did before

We are the people we’ve been waiting for

We are the people we’ve been waiting for