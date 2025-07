Una storia attuale è quella che racconta Innocence, la nuova soap opera turca che canale 5 trasmette da oggi, sabato 12 luglio 2025 e che trasmetterà per tutti i weekend estivi, salvo cambiamenti improvvisi. La protagonista indiscussa è Ela, una studentessa universitaria di 18 anni che si invaghisce di İlker Ilgaz, un affascinante uomo di 35 anni, già fidanzato ufficialmente con İrem Orhun e capo del padre Timur.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne?/ Pioggia di corteggiatrici pronte per lui: il gesto social

Un amore che potrebbe essere quella di tante ragazze, ma quanto c’è di vero nella trama della soap opera turca trasmessa nel 2021 da Fox Turchia. La trama di Innocence è molto simile a tantissime storie di oggi, ma non si tratta di una storia vera anche se alcune caratteristiche della trama sembrano molto simili ai fatti di cronaca che spesso vengono raccontati.

Fedez, confessione choc sul tentato suicidio: “Quasi smesso di vivere"/ "Farmaci dovevano salvarmi ma..."

Innocence: perché la trama sembra una storia vera

Quella che inizialmente sembra una vera passione, si trasforma lentamente in una storia sbagliata fatta di intrighi, manipolazioni e atteggiamenti aggressivi. Caratteristiche che descrivono perfettamente quello che oggi viene definito un amore tossico. La trama di Innocence, infatti, è frutto della bravura degli sceneggiatori turchi, ma ci sono tutti gli elementi per essere simile a tante storie che, purtroppo, vengono raccontate dai telegiornali.

Con Innocence, dunque, canale 5 offre non solo un nuovo prodotto ai telespettatori ma mette in evidenza, grazie alla soap opera turca, quelle che spesso non vengono riconosciute subito come relazioni sbagliate. Nessun riferimento a fatti reali, dunque, ma una trama assolutamente perfetta intrigare. Nella trama, inoltre, non manca il coinvolgimento delle famiglie dove, alcuni si accorgono subito dei segnali allarmanti come accade alla mamma della protagonista mentre altri restano fermi nella convinzione che tutto sia perfetto.

Location Innocence: dove è stata girata la nuova soap turca di canale 5/ Luoghi mozzafiato e storici