Innocence sospesa da Canale Cinque, le ultime due puntate in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity

I vertici di Canale Cinque hanno deciso di archiviare la serie turca Innocence, capace di riscuotere un buon successo sul piccolo schermo ma che è la nuova vittima della revisione dei palinsesti Mediaset. Innocence infatti non andrà in onda, Mediaset ha già annunciato un cambio di programmazione per le prossime settimane che vedrà la serie sbarcare in streaming, le ultime due puntate infatti saranno trasmesse sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Incidente Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, racconto choc: “Testata in macchina…”/ Cos’è successo?

Spazio alle vicende turche sulla piattaforma di proprietà di Mediaset, che già in altre svariate occasioni si è rivelata fondamentale per seguire serie iniziate su Canale Cinque e che poi per esigenze sono state traslocate in streaming. E anche Innocence seguirà questo percorso sul piccolo schermo. Non cambia però la programmazione di domani 7 settembre 2025, con la serie in onda nel fine settimana che per questo weekend andrà regolarmente in scena, salvo poi sbarcare su Mediaset Infinity.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 7-14 settembre 2025/ Conflitti per Sagittario

Cosa andrà in onda al posto di Innocence?

La revisione dei palinsesti in casa Mediaset ha portato la tv di Berlusconi a rivedere i pani, con Innocence che dunque saluta Canale Cinque per passare in streaming. Al posto della serie Mediaset ha deciso di mandare in onda La forza di una donna, altra serie Mediaset che guadagna dunque ulteriore spazio sul piccolo schermo.

Nelle puntate finali di Innocence invece vedremo ancora protagoniste Ela e Ilker, chiamate a fare i conti con delle spiazzanti verità che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. I telespettatori e appassionati della serie seguiranno con grande interesse le vicende di Innocence in streaming.

Tananai e Camihawke sono fidanzati? Esplode il gossip/ "Beccati insieme al suo concerto"