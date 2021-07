Inoki, frattura scomposta del perone a Padova/ Video “Faccio after in ospedale”

Il rapper romano Inoki, noto anche come Inoki Ness, si è esibito allo Sherwood Festival di Padova sabato 10 luglio. A conclusione del concerto, però, l’artista è andato via in barella, come testimonia il suo ultimo post di Instagram e le seguenti stories, in cui ha spiegato l’accaduto. Frattura scomposta del perone per lui, che ha ironizzato sull’argomento, scrivendo sul suo profilo social: “L’ospedale di Padova mi mancava” e dicendo: “Ringrazio la dottoressa per avermi dato un sacco di antidolorifici buoni”.

Non è ancora chiaro se Inoki si sia fatto male sul palco o ancora prima di iniziare il live, ma il rapper ha comunque fatto due ore di concerto con una gamba sola, come precisato da lui sempre su Instagram. Stamattina ha comunicato inoltre che il suo Medioego Tour non si ferma: la prossima data che lo aspetta è quella del 21 luglio a Lido Adriano. In attesa di novità sul suo stato di salute, nelle ultime stories di oggi ha ringraziato tutti coloro che sono stati alla prima data di Padova, dicendo: “Anche l’ospedale niente male, un bell’ambiente per fare l’after“.

Il tour di Inoki

Come annunciato da Inoki stesso, il tour estivo che lo porterà in giro per l’Italia fino ad agosto non si ferma. Le prossime date in programma sono: Lido Adriano (21 luglio), Bologna (22 luglio), Genova (24 luglio), Torino (31 luglio), Piedimonte Matese (6 agosto), Brescia (22 agosto). Il calendario è in aggiornamento e altre tappe potrebbero aggiungersi.

Il Medioego Tour deve il proprio nome all’ultimo album di Inoki, pubblicato a gennaio dalla Asian Fake. Con questo progetto ha riscontrato subito riscontri positivi sia da parte del pubblico che della critica; all’interno, infatti, può vantare di collaborazioni di livello come con Salmo, che gli ha prodotto due brani, con Tedua, con cui ha registrato il featuring in “Wildpirata”, e con Noemi, con la quale ha pubblicato il singolo “Ispirazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da INOKI (@inoki.ness)





