Inondazioni in Grecia: 7 morti e un disperso/ Tempesta Thalia su isola di Eubea

Sono ore di dramma e di profonda angoscia quelle che sta attraversando la Grecia, travolta dalle inondazioni figlie delle piogge torrenziali che hanno flagellato l’isola di Eubea nel fine settimana appena andato in archivio, causando, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco locali, 7 vittime e un disperso. A scatenare l’inferno è stata la tempesta Thalia, che ha sorpreso i cittadini ellenici nel cuore della notte, mentre dormivano, privandoli così della possibilità di individuare una via di fuga per mettersi in salvo. Stando a quanto riferito da fonti locali e riprese dall’Huffington Post, l’area più colpita è quella della città di Politika, sulla costa ovest dell’isola, dove a perdere la vita è stato anche un bambino di soli otto mesi, tragicamente caduto dalla culla in cui stava riposando.

INONDAZIONI IN GRECIA: CADUTI 350 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN 6 ORE

Nikos Jardalias, viceministro con delega alla Protezione Civile della Grecia, ha effettuato nelle scorse ore un sopralluogo nelle zone più danneggiate dalle inondazioni, rispedendo al mittente le accuse piovutegli (è il caso di dirlo) da più parti per non avere attivato un protocollo emergenziale e di evacuazione, malgrado le previsioni meteorologiche avessero sottolineato il carattere particolarmente aggressivo dei rovesci che di lì a poco si sarebbero abbattuti sull’isola. “Non avevamo una previsione corretta, avremmo agito diversamente”, ha dichiarato Jardalias, che ha rimarcato come fossero preventivati 63 millimetri di pioggia in 24 ore e non i 350 caduti in sole 6 ore. Il bilancio dei soccorso parla di 97 persone tratte in salvo con l’ausilio degli elicotteri o, in altri casi, di scialuppe di salvataggio. Il livello dell’acqua, tra l’altro, ha superato il metro e mezzo d’altezza, intrappolando di fatto numerosi cittadini all’interno delle proprie abitazioni e spazzando letteralmente via le auto lasciate in sosta a bordo strada. Si parla di 3mila case e aziende allagate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA