INPGI/ Per le pensioni dal 1 luglio 2022 è possibile fare domanda a INPS

Dal 1 luglio 2022, l’assorbimento di INPGI in INPS sarà completato: i giornalisti iscritti alla cassa previdenziale a partire da quella data, potranno inoltrare domanda per ricevere l’assegno pensionistico. A comunicarlo è stato l’INPS con il messaggio n. 1886 del 4 maggio scorso che chiarisce le modalità di procedura, alla luce del passaggio dalla gestione INPGI al FLPD per i giornalisti dipendenti.

INPGI: aggiornato il sito dell’INPS per chi deve fare richiesta di pensione

A tal proposito è stato aggiornato il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, così da includere i nuovi richiedenti, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

E’ sulla base di questa normativa che a partire dal 1 luglio 2022, le pensioni saranno liquidate dall’INPS, cosicché risulteranno iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

praticanti iscritti all'Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

i titolari di pensioni dirette e ai superstiti già iscritti al 30 giugno 2022 presso l'INPGI.

INPGI: come fare domanda all’INPS

Come specifica l’INPS nel messaggio n. 1886 del 4 maggio 2022, i giornalisti dipendenti possono presentare domanda così da ricevere la pensione dall’INPS con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022 inviando le richieste dopo aver fatto accesso al servizio tramite:

SPID

CIE;

CNS.

Per inoltrare la domanda bisognerà chiamare al contact center 803164, oppure entrare nel sito e selezionare:

Prestazioni e servizi

Servizi

Prestazioni pensionistiche

Domande

L’INPS ha chiarito che, una volta aver selezionato la tipologia della domanda, i richiedenti dovranno selezionare nel menu a tendina la modalità di gestione “Lavoratori Dipendenti” e poi il fondo “INPGI”.











