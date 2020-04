Inps Bonus 600 euro Partita Iva oggi 1 aprile/ Indennità Covid19 come inviare domanda

Come fare la domanda per il bonus Inps da 600 euro? Da oggi, 1° aprile 2020, è infatti possibile chiedere questa indennità, un sostegno durante emergenza coronavirus. In una circolare pubblicata nei giorni scorsi l’Inps ha fornito le istruzioni. In primis, ha definito a chi è destinata Indennità Covid-19, quindi chi può inviare la domanda: liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria; lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori agricoli; lavoratori dello spettacolo. Inoltre, l’Istituto previdenziale precisa che la somma di 600 euro non è soggetta ad imposizione fiscale, le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Sono invece compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, ma anche con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale, ma nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

INPS, INDENNITÀ COVID-19: A CHI È RIVOLTA

Il bonus Inps 600 euro è costituito da cinque indennità. A quella rivolta a liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi possono accedere: i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata; i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata. Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri possono accedere a quella riservata ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria. I lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 possono accedere al bonus Inps 600 euro riservato appunto ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Gli operai agricoli a tempo determinato devono far valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non devono essere titolari di pensione. I lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, infine, possono ottenere bonus se hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e se hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

INPS, BONUS 600 EURO: COME INVIARE DOMANDA

L’Inps, che ha dedicato una pagina al Bonus da 600 euro (Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati), chiarisce dunque anche come bisogna fare domanda per ottenerlo. Devono presentarla in via telematica all’Inps usando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati sul portale dell’Istituto. Solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche, di cui si darà comunicazione con un successivo messaggio, sarà disponibile il tracciato della presentazione della domanda. Per presentare la domanda (clicca qui per accedere al servizio) si possono usare diversi canali: pin rilasciato dall’Inps (ordinario e dispositivo), spid di livello 2 o superiore, carta di identità elettronica 3.0 (Cie), carta nazionale dei servizi (Cns). Se emergono delle difficoltà, si può accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata. In tal caso, quindi, per compilare e inviare la domanda online basterà inserire la sola prima parte del Pin dell’Inps, ricevuto via sms o e-mail subito dopo la relativa richiesta. Ma si può utilizzare anche il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



© RIPRODUZIONE RISERVATA